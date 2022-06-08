Впереди молодежь

Молодежь активно вовлекается в процесс обновления казахстанского общества. Об этом в ходе брифинга Республиканского штаба общественной поддержки референдума заявил председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

По его словам, большинство казахстанцев поддержали вынесенные на всеобщее голосование изменения. Референдум показал, что молодежь очень активно вовлекается в процессы обновления. Состоялся экзамен на политическую зрелость. На участках для голосования было большое количество молодых казахстанцев. Активно подключились к референдуму представители этнокультурных объединений.

– Поправки в Конституцию направлены в том числе и на расширение участия молодежи в общественно-политических процессах на всех уровнях. Это будет возможно в том числе и через их активное вовлечение в работу местных представительных органов, Парламента. Молодежь – это не только будущее Казахстана, это и настоящее нашей страны, – считает Тимур Джумурбаев.

Он также подчеркнул, что пос­ле проведения референдума пос­ледует большая и очень ответственная работа.

– Уверен, что общественные и молодежные организации активно подключатся к обсуждению и решению общественно значимых проблем. Референдум показал высокий уровень нашего национального, гражданского единства.