Свежий выпуск
Впереди молодежь
Игорь Прохоров

Молодежь активно вовлекается в процесс обновления казахстанского общества. Об этом в ходе брифинга Республиканского штаба общественной поддержки референдума заявил председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

По его словам, большинство казахстанцев поддержали вынесенные на всеобщее голосование изменения. Референдум показал, что молодежь очень активно вовлекается в процессы обновления. Состоялся экзамен на политическую зрелость. На участках для голосования было большое количество молодых казахстанцев. Активно подключились к референдуму представители этнокультурных объединений.

– Поправки в Конституцию направлены в том числе и на расширение участия молодежи в общественно-политических процессах на всех уровнях. Это будет возможно в том числе и через их активное вовлечение в работу местных представительных органов, Парламента. Молодежь – это не только будущее Казахстана, это и настоящее нашей страны, – считает Тимур Джумурбаев.

Он также подчеркнул, что пос­ле проведения референдума пос­ледует большая и очень ответственная работа.

– Уверен, что общественные и молодежные организации активно подключатся к обсуждению и решению общественно значимых проблем. Референдум показал высокий уровень нашего национального, гражданского единства.

Популярное

Все
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Чем живут и какие планы строят в холдинге "Байтерек" – интервью с Канатом Шарлапаевым
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Без давления на природу
Решение принял народ
Друзей надежных много не бывает!
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Имя поэта – в истории
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реорганизоваться или уйти
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Казахстан встал на путь политических реформ
К новым победам
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Свежий выпуск
В честь короля баритонов
Свежий выпуск
К новым победам
Свежий выпуск
Вперед, мотопробег!
Свежий выпуск
Готов к труду и озеленению!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]