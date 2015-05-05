Впереди – очередные старты Свежий выпуск 414 Максут ИРЖАНОВ

фото автора

Прошедший зимний сезон 2014/15 года, по словам вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова, был достаточно успешным. Подкрепляя сказанное фактами, он привел следующие примеры. На ХХVII зимней Универсиаде в Словакии и Испании сборная Казахстана заняла 3-е общекомандное место, завоевав 5 золотых и 6 серебряных медалей. Порадовал своими успехами фигурист Денис Тен, занявший 3-е место и победивший в произвольной программе на чемпионате мира в Шанхае.

Есть успехи и у хоккеистов, которые, победив в группе «А» на первенстве планеты, вошли в топ-дивизион, где на следую­щий год в Москве будут сражаться с лучшими хоккейными командами мира. Девушки-хоккеистки также попали в высший дивизион, перейдя из группы «В» в группу «А». Неплохие показатели зарегистрированы в шорт-треке и фристайле.

– Все это – важный этап подготовки к универсиаде 2017 года в Алматы и Олимпийским играм 2018-го в Южной Корее. Причем мы стремимся к тому, чтобы на домашней площадке улучшить результат, то есть занять в общекомандном зачете место выше третьего. Но не следует забывать, что до этого предстоят летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, – подчеркнул Сакен Мусайбеков.

Также вице-министр отметил, что в Казахстане сегодня культивируются 15 зимних видов спорта. Благодаря поддержке Президента страны в республике созданы все условия для подготовки атлетов международного уровня.

Для массового развития зимних видов спорта в стране проводятся белые спартакиады. Сегодня в стране зимними видами спорта занимаются более 15 тыс. человек, и это далеко не предел.

Выступивший в свою очередь председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Ильсияр Канагатов отметил и недостатки, которые зарегистрированы в ряде регионов республики. «В стране, где около шести месяцев лежит снег, проблем в развитии зимних видов спорта быть не должно», – резюмировал он.