Впереди – очередные старты

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Максут ИРЖАНОВ
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Прошедший зимний сезон 2014/15 года, по словам вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова, был достаточно успешным. Подкрепляя сказанное фактами, он привел следующие примеры. На ХХVII зимней Универсиаде в Словакии и Испании сборная Казахстана заняла 3-е общекомандное место, завоевав 5 золотых и 6 серебряных медалей. Порадовал своими успехами фигурист Денис Тен, занявший 3-е место и победивший в произвольной программе на чемпионате мира в Шанхае.
Есть успехи и у хоккеистов, которые, победив в группе «А» на первенстве планеты, вошли в топ-дивизион, где на следую­щий год в Москве будут сражаться с лучшими хоккейными командами мира. Девушки-хоккеистки также попали в высший дивизион, перейдя из группы «В» в группу «А». Неплохие показатели зарегистрированы в шорт-треке и фристайле.
– Все это – важный этап подготовки к универсиаде 2017 года в Алматы и Олимпийским играм 2018-го в Южной Корее. Причем мы стремимся к тому, чтобы на домашней площадке улучшить результат, то есть занять в общекомандном зачете место выше третьего. Но не следует забывать, что до этого предстоят летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, – подчеркнул Сакен Мусайбеков.
Также вице-министр отметил, что в Казахстане сегодня культивируются 15 зимних видов спорта. Благодаря поддержке Президента страны в республике созданы все условия для подготовки атлетов международного уровня.
Для массового развития зимних видов спорта в стране проводятся белые спартакиады. Сегодня в стране зимними видами спорта занимаются более 15 тыс. человек, и это далеко не предел.
Выступивший в свою очередь председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Ильсияр Канагатов отметил и недостатки, которые зарегистрированы в ряде регионов республики. «В стране, где около шести месяцев лежит снег, проблем в развитии зимних видов спорта быть не должно», – резюмировал он.

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