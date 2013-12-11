Экономика
Впереди – Восточный Казахстан
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Председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Айдын Кульсеитов в своем докладе привел общие цифры по стране. Что касается Восточно-Казахстанской области, НАТРом поддержано 50 проек­тов в регионе и, в основном, это разработки инноваторов по машиностроению и приборостроению. Извлечение таллия способом вакуумного рафинирования кадмия, производство светодиодной продукции, проек­ты, касающиеся водо­обеспечения, геологоразведки, и другие – о них рассказал председатель правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» Абдикарим Зейнуллин.

Выступавшими отмечалось также, что четвертая часть всей инновационной продукции рес­публики производится в Восточном Казахстане (99,3 млрд. тенге). По этому показателю область занимает 1-е место в стране. Число инновационно-активных предприятий за последний год здесь увеличилось в 1,5 раза.

– Мы готовы поддержать со своей стороны в первую очередь проекты альтернативой энергетики, а также геологоразведки, особенно в Курчумском, Зайсанском районах, – отметил аким ВКО Бердыбек Сапарбаев.

Точка зрения представителей бизнес-сообщества по отношению к программе «Производительность-2020» сводилась к тому, что она малопривлекательна для большинства из них из-за стартовой суммы финансирования – не ниже 150 млн. тенге. Также осложнена процедура по подготовке и продвижению документов по различным инстанциям и дальнейшему рассмотрению инвестиционных проектов на заседаниях рабочих групп.

В рамках форума состоялась презентация готовых к внедрению инновационных разработок, которые экспонировались по трем кластерам – «Инвестиционные проекты», «Изобретательство. Рационализаторство. Коммерциализация» и «Элементы индустриально-инновационной инфраструктуры региона». Авторам представленных на выставке проектов аким ВКО вручил грамоты и дипломы за активное участие в индустриаль­но-инновационном развитии Восточного Казахстана.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

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