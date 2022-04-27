Свежий выпуск
Впереди – выпускной!
Александра Власова

Последний звонок во всех школах страны традиционно пройдет 25 мая, вручение аттестатов – 16–17 июня.

В этом году в связи с улучшением эпидситуации в школах сос­тоятся выпускные. Рекомендации Министерства образования и нау­ки по их проведению озвучила руководитель управления воспитательной работы и допобразования Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Самал Кадырова.

– Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, который символизирует новый этап в их жизни. Традиционное прощание с учебным заведением и педагогами в последние два года нарушала пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить данные мероприятия. Однако все они должны в обязательном порядке организовываться непосредственно в стенах школы. Попечительским советам и управлениям образования необходимо провес­ти разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на выпускные. Этот вопрос – один из главных в повестке, – сказала представитель МОН РК.

В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, их родители, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, заинтересованных госорганов. Выпускной должен проводиться силами самой организации образования.

Не допускается привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату; организация праздничных столов; проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат; сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам.

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