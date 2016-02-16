​Впервые отметим День благодарности

Главный из них – конкретные действия, предпринимаемые интеллигенцией страны для реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Участники встречи отметили, что грамотное и своевременное выполнение основных направлений этого документа позволит казахстанскому обществу начать новый этап всестороннего развития на пути к благополучному и светлому будущему.

Не осталось вне повестки дня и такое важнейшее событие, как внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Народные артисты СССР Асанали Ашимов, Бибигуль Тулегенова, директор Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, писатель Смагул Елубай, кинорежиссер Рашид Нугманов и другие представители отечественной культуры и искусства, призвав через СМИ казахстанскую общественность к активному участию в выборах, сошлись во мнении – оказать активное содействие избирательным комиссиям.

Говорили и о подготовке к Дню благодарности, который 1 марта нынешнего года будет впервые отмечаться в нашей стране. По словам Арыстанбека Мухамедиулы, трудно оценить значение этого праздника для страны, ставшей в трудные годы родиной более чем ста этносам. Глава ведомства рассказал о том, какая работа ведется Министерством культуры и спорта по организации и планированию. Первого марта в рес­публике пройдет множество культурно-массовых мероприятий: в театрах и кинотеатрах покажут тематические спектакли и фильмы, в библиотеках и музеях пройдут специализированные выставки, встречи и конференции. Все эти мероприятия будут направлены на укрепление единства и согласия казахстанского народа, популяризацию государственного языка, воспитание казахстанского патриотизма у подрас­тающего поколения.

Напомним, впервые предложение об учреждении Дня благодарности было высказано Президентом Нурсултаном Назарбаевым в апреле прошлого года на XXII сессии АНК. А 14 января 2016-го указом Президента 1 марта официально объявлено Днем благодарности. Как сказал Глава государства, этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы, любви всех казахстанцев друг к другу.