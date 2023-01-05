Впервые поток пассажиров в аэропортах Казахстана превысит 10 млн человек за год

Транспорт , Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По данным КГА, пассажиропоток авиакомпании "Air Astana" составил порядка 3,7 млн, у "FlyArystan" – около 3 млн, "SCAT" - 2,7 млн и "Qazaq air" – 0,5 млн человек.

Фото: Kazpravda.kz

В 2022 году авиапассажиропоток увеличился на 15% и впервые за годы независимости Казахстана превысит 10 млн пассажиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Как отметили в пресс-службе, на сегодня на воздушном транспорте пассажиропоток опережает все прогнозы и демонстрирует стабильный рост, как с прошлым годом, так и с допандемийным 2019 годом.

Так, по итогам 11 месяцев 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 15% в сравнении с 2021 годом и составило 9,9 млн человек (2021 год – 8,6 млн; 2020 год – 5,0 млн человек).

По предварительным данным, в 2022 году ожидается показатель порядка 10,8 млн пассажиров. Рост со значением показателя 2021 года (9,4 млн человек) составляет 15%.

Впервые за годы независимости Казахстана пассажиропоток превысит 10 млн пассажиров, отметили в КГА.

За январь-ноябрь 2022 года отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 7 млн человек (в 2021 – 6,9 млн, в 2020 – 4,1 млн), на международных линиях – 2,9 млн пассажиров (в 2021 – 1,7 млн, в 2020 – 0,9 млн).

Пассажиропоток авиакомпании "Air Astana" составил порядка 3,7 млн, у "FlyArystan" – около 3 млн, "SCAT" - 2,7 млн и "Qazaq air" – 0,5 млн человек.

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