Проект нового закона «О цифровой и информационной безопасности детей» стал первым законопроектом, разработанным с использованием интеллектуальной среды AI-Quryltai, которая включает встроенную модель искусственного интеллекта с возможностью юридического анализа. Об этом вице-спикер Курултая Динара Закиева сообщила в ходе Правительственного часа.

Фото: пресс-служба Курултая

С помощью платформы проведена и представлена депутатам-разработчикам комплексная диагностика текущего состояния безопасности детей в цифровой и информационной среде. В её основу легли большие данные, обобщение обращений граждан и проблем, обозначенных родителями, экспертами и представителями общественности, а также оценка существующих рисков и изучение международного опыта.

Кроме того, специально обученная юридическая модель в рамках AI-Quryltai, объединяющая базу из более чем 800 тыс. нормативных правовых актов, впервые использовалась непосредственно при формировании текста законопроекта. Это позволило повысить охват и полноту вносимых изменений в законодательство и выявить возможные противоречия.

– Так, например, с помощью платформы был проработан комплекс мер по защите детей в цифровой и информационной среде с учетом новых угроз и развития цифровых технологий. Эти меры касаются внедрения механизма «родительского контроля» на все платформы. То есть для детей будет введена фильтрация, и, соответственно, все немаркированные и неверифицированные цифровые и информационные продукты, приложения, игры не будут доступны для ребенка. Также предлагается ввести требования к платформам по маркировке всех цифровых продуктов, в том числе приложений и игр, их верификации, а также блокировке в случае выявления угроз и нарушений. Всего разработано более 120 поправок, – сообщила Динара Закиева.

В свою очередь, депутат Курултая, руководитель AI-лаборатории Екатерина Смышляева отметила, что с внедрением AI-Quryltai создается интеллектуальная среда для повышения качества законотворчества.

– Если цифровизация позволила перевести документы, процедуры и взаимодействие в электронную среду, то AI-Quryltai должен помочь качественно изменить саму работу с информацией. Речь идет о формировании поверх действующей цифровой инфраструктуры нового интеллектуального слоя – взаимосвязанных ИИ-агентов и специализированных модулей, которые будут помогать депутатам и сотрудникам Аппарата Курултая на различных этапах законодательной деятельности, – поделилась депутат.

Как пояснила Екатерина Смышляева, экосистема AI-Quryltai предусматривает пять взаимосвязанных направлений: интеллектуальную аналитику, юридический модуль, интеллектуальную экспертизу, оценку регуляторного воздействия и моделирование последствий, а также мониторинг правоприменения. В перспективе ИИ-инструменты позволят обрабатывать большие массивы данных, выявлять правовые противоречия, оценивать возможные риски и отслеживать результаты действия принятых норм.

При этом депутат подчеркнула, что искусственный интеллект не заменяет человека в законодательной деятельности.

– Искусственный интеллект не определяет содержание государственной политики и не принимает правовых решений. Он помогает специалисту увидеть более полную нормативную картину и качественнее подготовить юридический материал, – отметила Екатерина Смышляева.

По ее словам, все предложения, сформированные с помощью AI-Quryltai в ходе разработки законопроекта, прошли проверку и дополнительную доработку депутатами-разработчиками при участии приглашенных юристов и экспертов в сферах информационной и цифровой безопасности.

В настоящее время законопроект направляется на получение заключения Правительства. Его проработка продолжится в рамках рабочей группы в Курултае.