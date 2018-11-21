Экономика
Впервые с начала 2018 года нефть подешевела до 62 долларов
Цена североморской нефти Brent обновила девятимесячный минимум. Теперь баррель нефти продают дешевле, чем за 62 доллара, сообщает Zakon.kz.

По информации RT, такой стоимости участники торгов не видели с середины февраля 2018 года.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 7,5% и составили 52,9 доллара за баррель, а стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,3% до 61,9 долларов за баррель.

Эксперты связывают такое падение с ожиданием избытка предложения в 2019 году из-за роста добычи сланцевой нефти.

Падению нефти способствовали опасения замедления мирового спроса на сырье из-за торговых противоречий США и Китая, которые могут привести к существенному замедлению мировой экономики.

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