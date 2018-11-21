Экономика
Впервые с начала 2018 года нефть подешевела до 62 долларов
Цена североморской нефти Brent обновила девятимесячный минимум. Теперь баррель нефти продают дешевле, чем за 62 доллара, сообщает Zakon.kz
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По информации RT, такой стоимости участники торгов не видели с середины февраля 2018 года.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 7,5% и составили 52,9 доллара за баррель, а стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,3% до 61,9 долларов за баррель.
Эксперты связывают такое падение с ожиданием избытка предложения в 2019 году из-за роста добычи сланцевой нефти.
Падению нефти способствовали опасения замедления мирового спроса на сырье из-за торговых противоречий США и Китая, которые могут привести к существенному замедлению мировой экономики.