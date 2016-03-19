Впервые в "Астана Опера" прозвучат редкие произведения Вивальди
Жания Уранкаева
Концерт "Под музыку Вивальди"состоится 29 марта в зале "Барокко" в рамках полюбившегося слушателям цикла "Музыкальная гостиная" в столичном театре оперы и балета, сообщает Kazpravda.kz.
Идея целиком посвятить концерт великому венецианскому композитору возникла на фоне успеха у столичной публики.
"Ошеломительный успех музыкального вечера "Восемь времен года", в котором был исполнен знаменитый цикл "Времена года", показал, что публика с большим удовольствием приходит слушать именно Вивальди. В прошлой программе вместе с Вивальди звучали произведения Пьяцоллы, тогда как сейчас было принято решение выдержать чистоту стилистики, и мы оттолкнулись именно от этой музыки. Будет очень интересно, потому что во главе угла стоит виртуозность, каждый солист получит возможность проявить себя как зрелый, профессиональный артист", – рассказал маэстро Абзал Мухитдинов.
Отметим, Антонио Вивальди еще при жизни получил широкое признание во всей Европе. Из огромнейшего творческого наследия композитора, которое насчитывает около 700 названий, были выбраны наиболее яркие, показательные музыкальные сочинения, большинство из них прозвучат в столичном театре впервые.
"Все выбранные произведения несут в себе огромный заряд положительной энергии. Вивальди – основоположник жанра сольного инструментального концерта. В программе вечера будут исполнены его концерты для скрипки с оркестром, для гитары с оркестром, для фагота с оркестром, для флейты с оркестром "Щегленок", Concerto Grosso ре минор", – уточнил Абзал Мухитдинов.
Добавим, в этот вечер на сцене театра выступит Камерный оркестр "Астана Опера" под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова, солисты – лауреаты международных конкурсов Айзада Капонова (сопрано), первая скрипка, концертмейстер оркестра Каламкас Жумабаева, Айгерим Ергалиева (скрипка), Алексей Косырев (флейта), Асет Нельдибаев (фагот), Алибек Ахмалишев (гитара).
Начало концерта в 19.00, стоимость билетов – от 1000 тенге.