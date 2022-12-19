Впервые в Астане прошел международный турнир по вольной борьбе Wrestling stars

В состязаниях участвуют борцы и чемпионы мира из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, Румынии и Эквадора.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Астане впервые прошел международный турнир по вольной борьбе Wrestling stars. В открытии турнира приняли участие заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Бекболат Байжанов, руководитель Управления физической культуры и спорта г. Астаны Самат Жылкыбаев и член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Алия Абсеметова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"В состязаниях участвуют борцы и чемпионы мира из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, Румынии и Эквадора. В частности, в соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены - серебряный призер чемпионата мира-2016 Нурлан Бекжанов, призер Олимпиады и мирового первенства Нурислам Санаев, мастер ММА Василий Тахтай, амбассадор проекта "Tartyl Fest" Айтым Жакупов, актер Асылхан Тулепов и другие. Желаю борцам удачи!" - рассказал руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев.

Кроме того, спортсмены и известные блогеры из семи стран, звезды искусства оказались среди участников турнира - Россия, Великобритания, Узбекистан, Кыргызстан, Румыния, Эквадор, Таджикистан и другие.

"Впервые в столице успешно прошел международный турнир по вольной борьбе Wrestling stars. Настроение отличное! Пользуясь моментом, выражаю благодарность Министерству культуры и спорта, акимату Астаны!" - сказал руководитель проекта Даурен Жабасов.