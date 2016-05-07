Впервые в истории мэром Лондона стал мусульманин

На выборах мэра британской столицы победил 46-летний Садик Хан, кандидат от Лейбористской партии. Он войдет в историю как первый мусульманин на этом посту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ntv.ru.
Он получил 43% голосов избирателей, уточняется в распространенной информации.
Как отмечается, кандидат от лейбористов победил впервые за восемь лет. Оппонентом Хана был Зак Голдсмит от Консервативной партии, аристократ и мультимиллионер, получивший 37% голосов.
Хан родился в 1970 году в Лондоне в многодетной семье эмигрантов из Пакистана. По образованию он адвокат, специализируется в области защиты прав человека. С 2005 года ему удалось стать членом палаты общин.
По словам Хана, он намерен стать мэром "для всех лондонцев, независимо от того, являются они миллиардерами или водителями автобуса".