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На первых в истории Саудовской Аравии выборах, в которых женщины были наделены пассивными и активными избирательными правами (могли избирать и быть избранными), женщина избрана в муниципалитет Мекки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой ТАСС
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По данным СМИ, Сальма бинт Хизаб аль-Отеби была избрана в совет Мадрака (регион священного города Мекка). Об этом избирательная комиссия объявила в воскресенье.
Саудовская Аравия является абсолютной монархией, в которой права женщин строго ограничены.