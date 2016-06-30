​Впервые в истории Центральной Азии

Начало заседанию положило поздравительное слово от Совета АНК в адрес соотечественников в связи с избранием нашей страны в непостоянные члены Совета Безо­пасности ООН, которое зачитал заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. Это историчес­кое событие, поскольку Казах­стан стал первым государством в Центральной Азии, избранным в состав Совета Безопасности ООН. На состоявшемся 28 июня в Нью-Йорке голосовании за кандидатуру нашей страны отдали свои голоса 138 из 193 государств – членов ООН, принявших участие в работе Генассамблеи ООН.

– C 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года Республика Казахстан, представляя Азиатско-Тихоокеанскую группу государств, будет официально участвовать в работе наиболее важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

– Это триумфальная победа миролюбивого внешнеполитичес­кого курса Первого Президента Казахстана, Лидера нации Нурсултана Назарбаева, его политики мира и согласия. Это победа всего народа Казахстана. Избрание Казахстана в Совбез ООН стало яркой демонстрацией признания высокого международного авторитета Республики Казахстан, его вклада в укрепление международной безопасности. Во всем мире получили безусловную поддержку такие инициативы Казахстана, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, добровольный отказ от ядерного оружия, ставший этическим эталоном политики разоружения, – отметил спикер.

В числе миролюбивых инициатив Казахстана были названы инициатива по организации СВМДА, председательство Казахстана в ОБСЕ, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, инициатива создания нового миропорядка на основе принципов G-Global, которые сделали Казахстан лидером по продвижению мирных инициатив и формированию атмосферы доверия во всем мире. Кроме того, Манифест Президента РК «Мир. XXI век», продиктованный искренней тревогой за судьбу будущих поколений, выдвинутый на саммите по ядерной безопаснос­ти в США, стал официальным документом ООН.

Как подчеркнул Ералы Тугжанов, Ассамблея народа Казах­стана выражает слова огромной благодарности и поздравляет Президента Казахстана – Лидера нации Нурсултана Назарбаева и весь народ с таким огромным событием.

– Эта победа – залог укрепления безопасности в Центральной Азии и каждого гражданина нашей страны, – отметил он.

В работе коллегии приняли участие действующие депутаты и экс-депутаты V созыва Мажилиса Парламента РК, члены ассамб­леи, общественные деятели, представители государственных органов. В ходе заседания были рассмот­рены вопросы реализации рекомендаций коллегии депутатского корпуса АНК по организации информационно-разъяснительной работы по вопросам внедрения трехъязычного образования в РК. В частности, как отметила в выступлении вице-министр образования РК Эльмира Суханбердиева, в целях разработки методических материалов по реализации концепта укрепления и развития казахстанской идентичности и единства «Мәңгілік Ел» министерством направлены на рассмотрение во все регионы республики методические материалы по разъяснению Патриотического акта «Мәңгілік Ел», разработанные РГУ «Қоғамдық келісім» при АНК.

– Совместно с Институтом семейного воспитания разработано методичес­кое пособие для заместителей директоров школ, классных руководителей и методистов для реализации идеи «Мәңгілік Ел» в практическом взаимодействии школы и семьи. Данное пособие включено в перечень обязательных учебников и учебно-методических комплексов, рекомендованных для использования в организациях дошкольного и среднего образования, – сказала Э. Суханбердиева.

По слова вице-министра, Нацио­нальной академией им. Ы. Алтынсарина разработано инструктивно-методическое письмо об особенностях преподавания основ наук в образовательных учреждениях с включением обязательной лекции «Мәңгілік Ел» в учебные планы всех курсов повышения квалификации педагогических кадров.

В рамках заседания были обсуж­дены также вопросы реализации Плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех» в сфере здравоохранения и социального развития.