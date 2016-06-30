​Впервые в истории Центральной Азии

Свежий выпуск
458
Гуляим ТУЛЕШЕВА

Начало заседанию положило поздравительное слово от Совета АНК в адрес соотечественников в связи с избранием нашей страны в непостоянные члены Совета Безо­пасности ООН, которое зачитал заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. Это историчес­кое событие, поскольку Казах­стан стал первым государством в Центральной Азии, избранным в состав Совета Безопасности ООН. На состоявшемся 28 июня в Нью-Йорке голосовании за кандидатуру нашей страны отдали свои голоса 138 из 193 государств – членов ООН, принявших участие в работе Генассамблеи ООН.

– C 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года Республика Казахстан, представляя Азиатско-Тихоокеанскую группу государств, будет официально участвовать в работе наиболее важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

– Это триумфальная победа миролюбивого внешнеполитичес­кого курса Первого Президента Казахстана, Лидера нации Нурсултана Назарбаева, его политики мира и согласия. Это победа всего народа Казахстана. Избрание Казахстана в Совбез ООН стало яркой демонстрацией признания высокого международного авторитета Республики Казахстан, его вклада в укрепление международной безопасности. Во всем мире получили безусловную поддержку такие инициативы Казахстана, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, добровольный отказ от ядерного оружия, ставший этическим эталоном политики разоружения, – отметил спикер.

В числе миролюбивых инициатив Казахстана были названы инициатива по организации СВМДА, председательство Казахстана в ОБСЕ, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, инициатива создания нового миропорядка на основе принципов G-Global, которые сделали Казахстан лидером по продвижению мирных инициатив и формированию атмосферы доверия во всем мире. Кроме того, Манифест Президента РК «Мир. XXI век», продиктованный искренней тревогой за судьбу будущих поколений, выдвинутый на саммите по ядерной безопаснос­ти в США, стал официальным документом ООН.

Как подчеркнул Ералы Тугжанов, Ассамблея народа Казах­стана выражает слова огромной благодарности и поздравляет Президента Казахстана – Лидера нации Нурсултана Назарбаева и весь народ с таким огромным событием.

– Эта победа – залог укрепления безопасности в Центральной Азии и каждого гражданина нашей страны, – отметил он.

В работе коллегии приняли участие действующие депутаты и экс-депутаты V созыва Мажилиса Парламента РК, члены ассамб­леи, общественные деятели, представители государственных органов. В ходе заседания были рассмот­рены вопросы реализации рекомендаций коллегии депутатского корпуса АНК по организации информационно-разъяснительной работы по вопросам внедрения трехъязычного образования в РК. В частности, как отметила в выступлении вице-министр образования РК Эльмира Суханбердиева, в целях разработки методических материалов по реализации концепта укрепления и развития казахстанской идентичности и единства «Мәңгілік Ел» министерством направлены на рассмотрение во все регионы республики методические материалы по разъяснению Патриотического акта «Мәңгілік Ел», разработанные РГУ «Қоғамдық келісім» при АНК.

– Совместно с Институтом семейного воспитания разработано методичес­кое пособие для заместителей директоров школ, классных руководителей и методистов для реализации идеи «Мәңгілік Ел» в практическом взаимодействии школы и семьи. Данное пособие включено в перечень обязательных учебников и учебно-методических комплексов, рекомендованных для использования в организациях дошкольного и среднего образования, – сказала Э. Суханбердиева.

По слова вице-министра, Нацио­нальной академией им. Ы. Алтынсарина разработано инструктивно-методическое письмо об особенностях преподавания основ наук в образовательных учреждениях с включением обязательной лекции «Мәңгілік Ел» в учебные планы всех курсов повышения квалификации педагогических кадров.

В рамках заседания были обсуж­дены также вопросы реализации Плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех» в сфере здравоохранения и социального развития. 

Популярное

Все
В Казахстане запуcтили новый детский сайт-игру «Тәтті алма» для изучения казахского языка с нуля
Уроки афганских сирот
Сегодня в республиканский прокат вышла полнометражная версия телесериала «Каныш» о судьбе выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева
На селе можно жить даже лучше, чем в городе, – убеждены суп­руги Майшеновы. – Нужно только трудиться
До конца нынешнего года планируется принять новый Закон «О масс-медиа»
О Байбарсе ат-Тюрки – султане Египта и Сирии
Красные линии генплана
Нет замены селам
В духе лучших традиций
Не приключенческий роман
Несменяемый ветеринар
Все худшее – «Шаныраку»?
Культурный вопрос
«Все флаги в гости будут к нам»
Врачеватель, музыкант, провидец
Бей первой!
Антикор достроил школу
Средствам массовой информации в сельской местности в законопроекте «О масс-медиа» необходимо выделить отдельную главу, так как в отличие от городских, областных и республиканских СМИ у них нет обширной базы рекламодателей
Южный продовольственный кластер
Миллиарды – рабочим
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Еще раз о кино
Создан Нацсовет по науке и технологиям при президенте РК
Более 1,1 млрд долларов намерен инвестировать в Казахстан в этом году ЕАБР
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Свежий выпуск
Миллиарды – рабочим
Свежий выпуск
Антикор достроил школу
Свежий выпуск
Южный продовольственный кластер
Свежий выпуск
Культурный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]