Впервые в Казахстане презентовано практическое руководство по выявлению жертв торговли людьми, оказанию им помощи и их перенаправлению

Попрошайки поневоле?

В салоне переполненного городского автобуса яблоку негде упасть. Меж тесно прижатых тел юрко протиснулся мальчуган 6-7 лет, а, может, и того меньше. Внешне он напоминал того самого Маугли из рассказов Киплинга. Правда, наш астанинский заморыш с черными как угольки глазами, взъерошенными волосами, прикрытыми съехавшей набекрень шапкой навряд ли когда-нибудь видел хищных зверей, но вот что он успел познать с лихвой в столь юном возрасте – так это основы попрошайничества. Доказательство тому – наполненные мольбой очи и протянутые чумазые ручонки, покрытые «цыпками», и никогда не видевшие теплых варежек.

Наблюдая за тем, как шустро он складывает в карман тоненькой куртки поступающие от сердобольных пассажиров монеты, понимаешь, что делает он это «на автомате»: опыт есть, не в первый раз. Перемещаясь от одного «клиента» к другому, он будто знает, что ему, ребенку, мало кто посмеет отказать, тем более сейчас, зимой, поэтому с такой уверенностью тянет ладони к ухоженным рукам столичных пассажиров. И, знаете, не ошибается. Многие действительно отдают ему свои кровные, в том числе и крупного номинала.

Тем временем, как мальчишка пытается вытрясти из пассажиров не то что деньги, но и душу, поскольку от всей этой картины наворачиваются слезы, женщина средних лет с грудным малышом на руках – скорее всего, мама нашего «героя», прижавшись к обледеневшему дверному стеклу, жалобно читает суры из Корана. Мелодии звучат настолько проницательно и жалостно, что кажется, будто они повествуют не о важных посланиях, а о нелегкой женской доле несчастной.

Через одну остановку команд­ная «работа» попрошаек заканчивается, и вся эта группа выбегает из автобуса, стремглав бросаясь к следом идущему общественному транспорту. Пассажиры, что пару минут назад участвовали в благотворительности, лишь провожают взглядом того юнца, которому бы в школу ходить, а не вести бродяжнический образ жизни.

– Бедняжки! – вдруг не выдержала одна пенсионерка. – В такой лютый мороз хороший хозяин собаку не выпустит на улицу. А тут с двумя детками на руках. Ай-ай-ай…. Может, им помощь нужна?

Каждый, кто ехал в автобусе и слышал причитание бабули, оставил ее вопрос без ответа, но по выражениям лиц стало ясно – многие погрузились в раздумья: действительно ли попрошайки несчастные? А, может, их (женщину с детьми) насильно заставляют заниматься этим видом «дея­тельности»? Или это просто их привычный образ жизни?

По словам исполняющей обязанности заведующей кафед­рой специальной подготовки по противодействию глобальным угрозам Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, кандидата юридических наук, ассоциированного профессора Жанар Сейтаевой, современное нищенство и попрошайничество – это бизнес, берущий истоки из средневековья, когда целые сообщества нищих делили между собой все самые доходные места в городах.

– В начале прошлого года мы провели международный «круг­лый стол» на тему принудительного попрошайничества как одной из форм торговли людьми в странах Центральной Азии, – отмечает Жанар Сейтаева. – Внимание к этому вопросу было обращено не случайно. В конце 2020 года региональный хаб академии участвовал в исследовательском проекте, где при анализе различного рода информации, касающейся торговли людьми, мы наткнулись на определенное число фактов попрошайничества на территории Казахстана.

Для того чтобы понять масштаб изучаемой проблемы, специалисты обратились к данным, которые заносились в электронную книгу учета информации. Идентифицировав сведения по ключевым словам, они выяснили, что с 2017 по 2022 годы в правоохранительные органы поступило 27 716 сообщений о фактах попрошайничества. И все та же самая статистика показала, что больше всего жалоб на людей с протянутой рукой поступало от жителей Астаны, Павлодарской области, Шымкента и Алматы.

– Из 27 716 сообщений по 34 фактам было начато досудебное расследование по статье «Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, в том числе и попрошайничество», – добавляет спикер. – 23 477 поступивших сообщений списаны в наряд, то есть оставлены без рассмотрения ввиду отсутствия возможности привлечь к ответственности пассивных попрошаек.

Вообще, согласно казахстанскому законодательству ответственность за попрошайничество, по словам собеседницы, предусмот­рена по статье 449 КоАП РК («Приставания в общественных мес­тах») в том случае, если оно совершается в навязчивой форме. Поэтому в ситуации, когда человек безмолвно стоит или сидит с протянутой рукой и собирает деньги, его действия не носят противоправного характера. Но наряду с этим возникает вопрос: а как узнать, что просящий милостыню делает это по своей воле?

– В занятие попрошайничеством зачастую вовлечены дети в возрасте от трех до десяти лет, так как подросткам денежные средства прохожие дают уже не столь охотно. «Мадонны» (так называют матерей-попрошаек с грудными детьми) используют при попрошайничестве собственных детей, а также похищенных из неблагополучных семей. На протяжении всего «рабочего» дня младенцы находятся под воздействием медицинских препаратов или алкоголя. За любым детским попрошайничеством всегда стоит взрослый человек, который получает доход за труд ребенка, – говорит Жанар Сейтаева.

В сетях вербовки

Учитывая, что нередко люди вынуждены заниматься попрошайничеством под угрозой физического насилия со стороны «хозяина», этот вид «деятельности» считается одним из видов современного рабства. Трудовая, сексуальная эксплуатация – это тоже своего рода бизнес.

По уровню получаемого дохода торговля людьми по-прежнему занимает третье место в мире после реализации оружия и нар­котиков. Ежегодно примерно 50 млн людей становятся «живым товаром». Несмотря на то, что во многих странах, в том чис­ле и в Казахстане, проводится большая работа по искоренению проблемы, она все же остается актуальной. Поскольку многие жертвы преступлений не получают должной защиты, так как не всегда удается идентифицировать этих людей в качестве жертв торговли людьми, представители Академии правоохранительных органов совместно с организацией Winrock International в рамках проекта USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии» разработали Практическое руководство по выявлению жертв торговли людьми, оказанию им помощи и перенаправлению. Документ предназначен в первую очередь для сотрудников сферы охраны труда, здравоохранения, образования и дипломатических миссий.

– Защита прав жертв торговли людьми – одно из приоритетных направлений в Казахстане, – сообщил ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Марат Сексембаев во время презентации документа. – Принят комплекс мер по оказанию специальных социальных услуг иностранцам – жертвам торговли, внесены поправки в нормативные правовые акты, разработан проект закона по противодействию торговле людьми. Недавно из так называемого золотого треугольника – географической зоны в Юго-Восточной Азии вызволили из трудового рабства двух граж­дан Казахстана. Ежегодно во всем мире порядка 50 миллионов человек становятся жертвами торговли, половина из них – женщины и дети.

Руководство состоит из шести разделов. Уникальность его в том, что, помимо общей информации о проблеме, ее причинах, аналитических данных, в нем разработаны конкретные рекомендации для сотрудников сферы охраны труда, здравоохранения, образования, дипломатических миссий по защите и оказанию помощи пострадавшим.

– Практика показывает, что абсолютно любой человек может стать жертвой торговли, – сказала в отдельном комментарии для «Казахстанской правды» руководитель проекта USAID «Безо­пасная миграция в Центральной Азии» Элеанор Валентайн. – Напряженная международная обстановка и пандемия коронавирусной инфекции усугубили риски. Неправильно думать, что в эксплуатацию попадают люди с низким уровнем грамотности, беззащитные. Был случай, когда футболист в ожидании следующего сезона игры решил поработать на одном из заводов, но оказался в сетях вербовщиков. И таких случаев много.

В том, что социальный портрет жертвы современного рабства не должен основываться на общеустановленных стереотипах, уверена и Жанар Сейтаева. За годы работы она встречала немало случаев, когда вне зависимости от статуса, финансового положения, жизненных принципов человека использовали в качестве «живого товара».

– Врачи зачастую становятся первыми, к кому обращается за помощью жертва того или иного вида эксплуатации. Роль медицинских работников в вопросах искоренения торговли людьми огромная. Поэтому так важно, чтобы представители системы здравоохранения задокументировали доказательства насилия над человеком, дабы эти сведения могли использоваться жертвой в суде, – отмечает она.

К слову, к объективным или невербальным индикаторам идентификации жертв торговли людьми, согласно практическому руководству, относятся следующие признаки: отсутствие удостоверяющих личность документов; наличие на теле следов плохого обращения; ощущение того, что человека проинструктировали о том, как вести себя с окружающими; в поведении заметно беспокойство и страх. Зная критерии определения жертв, в беседе с теми же попрошайками можно определить, в каком положении он⁄она находится. Если собеседник говорит вам, что за ним ведется надзор, его содержат взаперти, упоминает о таксе ежедневного «дохода», отсутствии доступа к «заработанным» деньгам, то это тревожные звонки, сигнализирующие о том, что несчастный нуждается в помощи.

– Самое главное в вопросах противодействия торговле людьми – профилактика, – уверена эксперт. – Чем больше человек осведомлен о проблеме, тем меньше шансов, что он попадет на удочку преступников. Профилактическая работа, что важно, должна быть постоянной, а не в качестве одноразовой акции. Бывает, что в одном регионе страны выделяется государственный заказ на вопросы противодействия торговле людьми, а в другом – нет, якобы там не было выявлено таких фактов. Это неправильно.

Работа не для галочки и протокола – вот на чем должна основываться деятельность по противодействию торговле людьми. И при этом важна бдительность не только узкого круга специа­листов, но и всего населения, поскольку порой только благодаря внимательности бдительного соседа удается вызволить из рабства мужчину, женщину или даже целую семью.