Впервые в Казахстане презентовано практическое руководство по выявлению жертв торговли людьми, оказанию им помощи и их перенаправлению
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Насихат Оркушпаева
Тем временем, как мальчишка пытается вытрясти из пассажиров не то что деньги, но и душу, поскольку от всей этой картины наворачиваются слезы, женщина средних лет с грудным малышом на руках – скорее всего, мама нашего «героя», прижавшись к обледеневшему дверному стеклу, жалобно читает суры из Корана. Мелодии звучат настолько проницательно и жалостно, что кажется, будто они повествуют не о важных посланиях, а о нелегкой женской доле несчастной.