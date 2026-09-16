Впервые в Казахстане: в Астане проходит турнир WTT Star Contender

Столица,Теннис
Дана Аменова
корреспондент

В соревнованиях принимают участие ведущие представители мирового настольного тенниса

Фото: акимат Астаны

В столице состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по настольному теннису WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup. Соревнования столь высокого уровня организуются в Казахстане впервые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Турнир проходит с 15 по 20 сентября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В престижном первенстве принимают участие 160 спортсменов из 29 стран мира. Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов США.

В церемонии открытия принял участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Он отметил динамичное развитие настольного тенниса в стране и подчеркнул значимость проведения крупных международных соревнований для дальнейшего продвижения этого вида спорта.

«Сегодня в Казахстане настольным теннисом занимаются более 260 тысяч человек, из которых свыше 10 тысяч — профессиональные спортсмены. Наши атлеты достойно защищают честь страны на международной арене. Кроме того, Казахстан систематически расширяет масштабы проведения крупных спортивных мероприятий. В 2024 году Астана первой среди городов Центральной Азии приняла Чемпионат Азии, а в 2027 году в нашей стране пройдет Чемпионат мира. Проведение турнира серии WTT Star Contender — еще один важный шаг на пути к укреплению позиций Казахстана в мировом настольном теннисе. Для наших спортсменов это большая возможность встретиться на домашней арене с лучшими игроками планеты, перенять колоссальный опыт и отточить свое мастерство», — сказал Ербол Мырзабосынов.

Турнир WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup включен в официальный календарь World Table Tennis. Международным правообладателем соревнований является организация World Table Tennis, действующая под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

В соревнованиях принимают участие ведущие представители мирового настольного тенниса. В их числе Ван Иди (Китай), Алексис Лебрен (Франция), Данг Цю и Дмитрий Овчаров (Германия), Дарко Йоргич (Словения), а также Сацуки Одо и Миу Хирано (Япония). Серебряный призер чемпионата мира 2015 года в одиночном разряде Фанг Бо выступит за Казахстан в составе Nomad Table Tennis Academy.

Честь Казахстана на турнире защищают ведущие отечественные спортсмены, в том числе чемпион мира среди молодежи Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова.

Соревнования проходят в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном, а также в смешанном парном разряде (миксте).

#Астана #турнир #впервые #настольный теннис

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