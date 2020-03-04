Спорт
Впервые в Нур-Султане пройдет Чемпионат Азии по гандболу среди школьников
Нур-Султан выиграл право на проведение чемпионата Азии по гандболу среди школьников. Мероприятие пройдет с 19 по 24 июля 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

ТОО "Астана Конвеншн Бюро" акимата Нур-Султана совместно с Федерацией школьного спорта Казахстана приняли участие в биддинге на право проведения Чемпионата Азии по гандболу среди школьников. Заявка была подана в Международную федерацию школьного спорта (ISF) и Азиатскую федерации школьного спорта (ASSF). По итогам рассмотрения заявки от Нур-Султана было принято положительное решение.

"При принятии решения о проведении мероприятия в Нур-Султане учитывались перспективы развития городского туризма, опыт успешно реализованных проектов и проведенных мероприятий, устойчивое развитие, экономика, социальная сфера и административная система столицы", - говорится в информации.

Как отметили в акимате, это первое международное соревнование среди школьников, организуемое в Казахстане под эгидой Азиатской федерации школьного спорта.

В соревнованиях примут участие более 200 школьников из не менее, чем 10 стран азиатского континента.

Также в рамках чемпионата состоится заседание Исполнительного комитета и X Форум Азиатской федерации школьного спорта, в которых примут участие более 60 представителей Национальных федераций школьного спорта из 20 стран Азии.

Федерация школьного спорта Казахстана – самофинансируемая неправительственная организация, является полноправным членом Международной федерации школьного спорта (ISF) и Азиатской федерации школьного спорта (ASSF). Под эгидой ISF и ASSF проводятся Всемирные гимназиады, игры боевых искусств, инклюзивные и познавательные игры, мировые и континентальные школьные чемпионаты более чем по 40 видам спорта.

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