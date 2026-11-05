Впервые в спецназ Казахстана принята девушка

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Путь Кымбат в «Бүркіт» начался с международных соревнований SWAT Challenge, прошедших в Дубае. Она выступала в составе женской команды «Томирис», представлявшей Казахстан. В женской категории казахстанские спортсменки обошли соперниц и заняли первое место. В общем командном зачёте они расположились на 18-й строчке, опередив ряд мужских команд.



Во время соревнований Китана проявила себя как меткий стрелок, чем привлекла внимание бойцов спецподразделения «Бүркіт». Ей предложили пополнить ряды отряда. Девушка без долгих раздумий приняла предложение, став первой женщиной-бойцом в истории спецподразделения «Бүркіт».



За плечами Кымбат немало спортивных достижений. Она шестикратная чемпионка Казахстана по рукопашному бою, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, серебряный призёр Кубка мира, чемпионатов Европы и Азии.



В джиу-джитсу она трижды становилась чемпионкой мира и Азии, а также двукратной чемпионкой Европы. В ММА завоевала титулы чемпионки Казахстана и Азии, по боевому самбо стала чемпионкой страны и бронзовым призёром чемпионата мира.



Кроме того, на Всемирных полицейских играх Кымбат завоевала золотую медаль по дзюдо и серебряную по джиу-джитсу. Она является мастером спорта международного класса по рукопашному бою и джиу-джитсу, мастером спорта по самбо и ММА.



Сегодня главная цель Кымбат – успешно пройти испытание на краповый берет. Оно требует от бойца высокой физической подготовки, выносливости и несгибаемой силы духа. Если она добьётся поставленной цели, то станет первой девушкой в истории Национальной гвардии, удостоенной права носить краповый берет.