Впервые в Уральске школьникам предоставили возможность для изучения китайского языка

Образование

Обучение для школьников планируется проводить на бесплатной основе

Фото: Пресс-служба филиала партии «Әділет»

В Уральске расширяются возможности для изучения китайского языка школьниками, сообщает Kazpravda.kz 

По инициативе Западно-Казахстанского областного филиала партии «Әділет» в рамках диалоговой площадки «Ұстаз айтса» между школой-гимназией №7 города Уральска и Евразийским холдингом Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group подписан меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает развитие обучения китайскому языку, совершенствование языковых навыков учащихся и создание возможностей для их участия в международных образовательных проектах. Обучение для школьников планируется проводить на бесплатной основе.

Отдельным направлением сотрудничества станет практическое применение полученных знаний. В перспективе рассматривается возможность организации для учащихся образовательных поездок и языковых стажировок в Китае, а также знакомства с китайской культурой и системой образования.

Руководитель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Әділет» Бауржан Бектурган отметил, что знание китайского языка может расширить образовательные и профессиональные возможности молодежи.

«Мы делаем важный шаг в развитии международного сотрудничества в сфере образования. Владение китайским языком — это не только языковой навык, но и возможность познакомиться с другой культурой и получить опыт международного общения. Наша задача — создавать для молодежи региона дополнительные возможности для образования и развития», — подчеркнул Бауржан Бектурган.

Директор школы-гимназии №7 Мария Кабакова подчеркнула, что важной частью сотрудничества станет возможность практического применения знаний.

«Для наших учащихся это новые образовательные возможности. Изучение китайского языка будет дополняться знакомством с культурой и образовательной системой Китая. В дальнейшем языковые стажировки и образовательные поездки позволят школьникам применять полученные знания в международной среде», — сказала Мария Кабакова.

Со стороны Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group проект курирует ассистент исполнительного президента холдинга, руководитель проекта в Западно-Казахстанской области Хэ Хуай (He Huai). Он отметил заинтересованность китайской стороны в развитии образовательных связей с Казахстаном.

«Мы заинтересованы в поддержке образовательных проектов, направленных на укрепление дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Китаем. Для нас важно предоставить учащимся возможность изучать китайский язык, знакомиться с культурой и системой образования Китая. Надеемся, что меморандум станет основой для дальнейшего сотрудничества», — отметил Хэ Хуай.

В рамках договоренностей стороны намерены реализовать проекты, направленные на повышение уровня владения китайским языком, развитие международных коммуникативных навыков учащихся и расширение их знаний об истории и культуре Китая.

Западно-Казахстанский областной филиал партии «Әділет» будет содействовать реализации меморандума и дальнейшему развитию совместных образовательных инициатив.

 

#Образование #китайский язык

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