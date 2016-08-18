Впервые ВМС Казахстана пополнили выпускники Военно-морской академии Китая

Общество
Фото пресс-службы МО РК
Военно-морские силы Казахстана пополнились выпускниками военных вузов Китая, России и Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"12 молодых лейтенантов прибыли ряды Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана для прохождения службы. Впервые ВМС Казахстана пополнили выпускники Военно-морской академии Китая", – говорится в пресс-релизе Министерства обороны страны. Кроме того, на службу заступили выпускники Военно-морской академии города Санкт-Петербург и Военного института Сухопутных войск РК.

В течение 10 дней на базе учебного центра воинской части 29011 в рамках патриотической акции проходят учебно-методические сборы молодых лейтенантов. С ними проведут как теоретические, так и практические занятия на полигоне, в яхт-клубе и на учебно-тренировочных станциях.

Традиционно мероприятие началось с ритуала поднятия военно-морского флага. С выпускниками военно-учебных заведений 2016 года провели ознакомительную экскурсию по территории учебного центра и разъяснительную работу по предстоящей офицерской службе в рядах ВМС Казахстана.

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