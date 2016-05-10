​Вписаны в летопись истории

– Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, мужеством воинов-интернационалис­тов и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, стойкостью наших солдат и офицеров, – сказал аким Акмолинской области Сергей Кулагин. – Глубоко признательны всем, кто готов в любую минуту выполнить священный долг, – встать на защиту Родины, ее свободы и независимости. Среди тех, кто герои­чески сражался на полях Великой Отечественной войны, были наши земляки – Малик Габдуллин, Сагадат Нурмагамбетов, Талгат Бегельдинов и другие воины, чьи имена золотыми буквами вписаны в историческую летопись.

Затем состоялось масштабное теат­рализованное представление «Еңсесі биік Ұлы Жеңіс күні!», состоящее из семи блоков, в котором были отражены главные события Великой Отечественной войны. Вниманию зрителей была представлена картина предвоенного времени и трагические эпизоды начала войны. Затем под песню «Соғыстан қайтқан солдаттар» через площадь проехали машины с солдатами в форме военных лет. Под пес­ню «Алексей, Алешенька, сынок!» была представлена танцевальная композиция «Вдовы и труженики тыла», а завершил театрализованное представление блок «День Победы» с одноименной песней, которую исполнили все участники.

У Мемориала Славы состоялся митинг «Ешкім де, ешнәрсе де ұмыт қалмайды», которому предшествовало прохождение «Бессмертного полка» по центральным улицам города, в котором участвовали тысячи акмолинцев, пронесшие в руках порт­реты своих дедов и отцов, погибших и участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны. Здесь прошла траурная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы «Вечный огонь» у архитектурной композиции «Звезда».

Программу праздничных меро­прия­тий в честь 71-й годовщины Великой Победы в Кокшетау продолжила концертная программа с учас­тием творческих коллективов облас­ти, шоу-программа «Екі жұлдыз» и концерт военно-эстрадного оркестра «Нұр Сәт», а поздним вечером состоялся праздничный салют.