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​«Вписаться» в реформу – изменить мышление
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

В мероприятии приняли участие ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Арман Евниев и президент Союза фермеров РК Ауезхан Даринов. Аудиторию составили руководители областных и территориальных ведомств, АО «КазАгро», районных отделов сельского хозяйства, сельхозформирований и крестьянско-фермерских хозяйств – те, кого предстоящие изменения непосредственно касаются. Соответственно, и разговор имел весьма живой характер.

Совершенствование субсидирования в АПК – уже не новость, ни у кого не возникает сомнений, что погектарные и за продуктивность выплаты, которые помогли в трудный период отечественным сельхозтоваропроизводителям встать на ноги, к настоящему времени превратились в тормоз. Арман Евниев подтвердил это утверждение убедительными примерами. В самом деле, нельзя считать нормальной ситуацию, когда одни хозяйства работают над освоением прогрессивных технологий, обновляют технику, получая в результате высокие урожаи, а другие живут без особых хлопот, намолачивают зерновых, ладно, если по 10 центнеров на круг, но при том пользуются равной поддержкой: первым она позволяет двигаться вперед, вторых попросту держит на плаву. Не случайно при норме 8–10 лет средний возраст сельскохозяйственной техники в АПК составляет в 1,5 раза больше – нет стимула особо напрягаться. То же и в других отраслях: если, скажем, яйценоскость кур, надои от коровы складываются ниже паспортных для данной породы, получается, что в таких случаях государство лишь возмещает недоработки предприятий.

Государственная помощь отечественному сельхозтоваропроизводителю, говорил Евниев, будет продолжаться и даже увеличиваться по нарастающей. Однако подход к субсидированию принципиально меняется, выводя на первое место применение прогрессивных технологий, техническое перевооружение, эффективность производства. Интересны его слова о том, что в других странах субсидирование сельского хозяйства предназначено предупредить перепроизводство и, соответственно, падение цен, у нас же речь идет о наращивании продукции. Вот в этом, видимо, и кроется главный камень претк­новения: чтобы «вписаться» в реформу, казахстанскому сельхозтоваропроизводителю, привыкшему руководствоваться категориями «больше – лучше» и «государство по определению помогает нам в силу важности отрасли», придется в корне изменить образ мышления.

Значительной ломки сознания потребует и вопрос сельхозкооперативов. По большому счету идея «фермер прокормит страну» изжила себя еще в прошлом веке. Быстро выяснилось, что владелец 20–50, да хоть 200 га, не в силах обзавес­тись современной техникой: пос­ле реализации урожая свободного остатка только на колесо комбайна хватит. Он обречен на монокультуру, ему крайне трудно обеспечить севооборот, чтобы не вытянуть из земли все соки. Есть, разумеется, исключения, но мы о правиле. Кто понял это – уже объединился: в области давно ведется, с упором на разъяснение, работа по укрупнению мелких крестьянских хозяйств, по сути, тому же кооперированию. Оставшиеся на старых позициях, видимо, так и нацелены требовать государственного вмешательства в чисто рыночные отношения, уберегающего их от банкротства. Винить этих людей не в чем, они искренне желают чувствовать себя хозяевами, приносить пользу. Вот только нельзя, образно говоря, вечно ходить на помочах. Кооперация нужна. В конце концов поговорка «дружно – не грузно» известна каж­дому, и справедливость ее ни у кого сомнений не вызывает.

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