​«Вписаться» в реформу – изменить мышление

В мероприятии приняли участие ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Арман Евниев и президент Союза фермеров РК Ауезхан Даринов. Аудиторию составили руководители областных и территориальных ведомств, АО «КазАгро», районных отделов сельского хозяйства, сельхозформирований и крестьянско-фермерских хозяйств – те, кого предстоящие изменения непосредственно касаются. Соответственно, и разговор имел весьма живой характер.
Совершенствование субсидирования в АПК – уже не новость, ни у кого не возникает сомнений, что погектарные и за продуктивность выплаты, которые помогли в трудный период отечественным сельхозтоваропроизводителям встать на ноги, к настоящему времени превратились в тормоз. Арман Евниев подтвердил это утверждение убедительными примерами. В самом деле, нельзя считать нормальной ситуацию, когда одни хозяйства работают над освоением прогрессивных технологий, обновляют технику, получая в результате высокие урожаи, а другие живут без особых хлопот, намолачивают зерновых, ладно, если по 10 центнеров на круг, но при том пользуются равной поддержкой: первым она позволяет двигаться вперед, вторых попросту держит на плаву. Не случайно при норме 8–10 лет средний возраст сельскохозяйственной техники в АПК составляет в 1,5 раза больше – нет стимула особо напрягаться. То же и в других отраслях: если, скажем, яйценоскость кур, надои от коровы складываются ниже паспортных для данной породы, получается, что в таких случаях государство лишь возмещает недоработки предприятий.
Государственная помощь отечественному сельхозтоваропроизводителю, говорил Евниев, будет продолжаться и даже увеличиваться по нарастающей. Однако подход к субсидированию принципиально меняется, выводя на первое место применение прогрессивных технологий, техническое перевооружение, эффективность производства. Интересны его слова о том, что в других странах субсидирование сельского хозяйства предназначено предупредить перепроизводство и, соответственно, падение цен, у нас же речь идет о наращивании продукции. Вот в этом, видимо, и кроется главный камень преткновения: чтобы «вписаться» в реформу, казахстанскому сельхозтоваропроизводителю, привыкшему руководствоваться категориями «больше – лучше» и «государство по определению помогает нам в силу важности отрасли», придется в корне изменить образ мышления.
Значительной ломки сознания потребует и вопрос сельхозкооперативов. По большому счету идея «фермер прокормит страну» изжила себя еще в прошлом веке. Быстро выяснилось, что владелец 20–50, да хоть 200 га, не в силах обзавестись современной техникой: после реализации урожая свободного остатка только на колесо комбайна хватит. Он обречен на монокультуру, ему крайне трудно обеспечить севооборот, чтобы не вытянуть из земли все соки. Есть, разумеется, исключения, но мы о правиле. Кто понял это – уже объединился: в области давно ведется, с упором на разъяснение, работа по укрупнению мелких крестьянских хозяйств, по сути, тому же кооперированию. Оставшиеся на старых позициях, видимо, так и нацелены требовать государственного вмешательства в чисто рыночные отношения, уберегающего их от банкротства. Винить этих людей не в чем, они искренне желают чувствовать себя хозяевами, приносить пользу. Вот только нельзя, образно говоря, вечно ходить на помочах. Кооперация нужна. В конце концов поговорка «дружно – не грузно» известна каждому, и справедливость ее ни у кого сомнений не вызывает.