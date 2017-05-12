​ВПК: акценты модернизации

В условиях текущих геополитических реалий сохранение дос-тигнутых позиций Казахстана на мировой арене, обеспечение целостности и безопасности страны возможны лишь при наличии сильного военно-промышленного акцента в оборонительной политике страны. Успешное же решение данного круга задач тесно взаимоувязано с усилиями оборонной промышленности страны по обеспечению Вооруженных сил РК современными видами вооружения и сервиса.

Между тем предприятия оборонной отрасли так же, как и другие секторы экономики, развиваются в соответствии с трендами и закономерностями мирового рынка. И для них так же актуальны вопросы модернизации производства, привлечения инвес­тиций, трансферта технологий и продвижения на зарубежные торговые площадки. При этом выход на производственную мощность новых заводов оборонного значения – процесс многосложный и поэтапный. И в этом смысле в прежние годы особенно трудно приходилось тем предприятиям, которые производят необходимую для армии продукцию, но выступают на рынке в качестве самостоятельного игрока, не входя в крупные структуры оборонно-промышленной отрасли, традиционно получающие львиную долю государственных заказов.

Несомненно, сам факт появления на отечественном рынке альтернативных поставщиков продукции можно считать, по меньшей мере, первой ласточкой, способствующей развитию конкуренции на этом рынке. И если в силу несовершенства прежней системы размещения и выполнения оборонных заказов подобным компаниям-производителям было архисложно не только наращивать выпуск продукции, но и попросту адаптироваться, то насколько изменилась в этом плане ситуация сегодня?

По мнению эксперта и практика в области вооружений Нуржана Макулбека, сегодня, когда у отрасли есть свое ведомство в лице Министерства оборонной и аэрокосмической промышленнос­ти, перед отечественными компаниями открылись реальные перспективы для наращивания производства и увеличения вклада в укрепление обороноспособности наших Вооруженных сил. Приоритеты нового ведомства нап­равлены на поддержку собственных производителей и экспортеров оборонной продукции, в том числе военного и специального пиротехнического оснащения. И если раньше значительная доля потребностей в рамках госзаказа покрывалась за счет импорта, то сегодня уровень казахстанского содержания в объеме закупок для армии и силовых структур существенно вырос.

К слову, сегодня ни одно военно-тактическое учение войск не обходится без взрывпакетов, имитационных патронов, гранат и дымовых шашек, сигнальных мин и ракетниц, авиационных пиротехнических средств и других подобных средств. Ежегодно расходуется огромный арсенал такой продукции. Поэтому немудрено, что нынче вопросы ее удешевления за счет импортозамещения переходят из сферы намерений в категорию приоритетных задач оборонного ведомства.

По данным МО РК, в 2016 году личный состав Сухопутных войск Казахстана принимал участие в более чем 800 ротных и батальонных тактических учениях, а также в 26 крупных военно-учебных маневрах, из которых 11 – меж­дународные, 9 – двусторонние и 3 – тактико-специальные. Кроме того, в рамках Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ проведено 3 совместных КШУ. При этом до сих пор почти вся военная и специальная пиротехника, применяемая в казахстанской армии и спецподразделениях МВД, – это импорт. А он, как сказал бы ранее любой специалист по материальному обеспечению войск, по сути, является преамбулой качественного технического оснащения армии в условиях недостатка аналогичных предложений со стороны отечественного производства. Но сегодня на этот счет акценты, похоже, начали меняться в пользу импортозамещения, поскольку «бумеранг» упущенных возможностей с каж­дым временным витком только набирает силу…

Впрочем, несмотря на все сложности, существовавшие ранее в сфере импортозамещения, в рус­ле тенденций казахстанского ВПК сегодня немало позитива, связанного с активным ростом высокотехнологичных секторов, выпускающих специализированную продукцию, востребованную не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Деловые контакты между странами устанавливаются, как правило, в рамках международных выставок военной техники, снаряжения и оборудования, проводимых ежегодно в разных странах, в том числе в Казахстане. Отечественные предприятия оборонного профиля, среди которых и новые производства, выставляют свою продукцию почти на всех крупнейших международных выставках, в том числе IDEX 2017 в Абу-Даби, IDEF 2017 в Стамбуле, MILEX 2017 в Минске и MILEPOL 2017 в Париже. По результатам участия в этих мероприятиях достигаются соглашения с зарубежными партнерами на поставку казахстанской продукции в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, СНГ и других регионов.

В целом, как отмечают эксперты, обеспечение перспективных предприятий страны государственным заказом на долгосрочной основе позволит эффективно выстраивать производственные цепочки, осуществлять перевод предприятий на более высокие технологические уровни, внед­рять инновации, а также формировать контингент высококлассных специалистов. И в этом процессе многое зависит от эффективной деятельности вновь созданного ведомства.