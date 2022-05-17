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Общество , Образование
Вплоть до увольнения – глава МОН о наказании директоров школ за липовые "Алтын белгі"
Диасов Ораз
корреспондент

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов указал на важность соблюдения принципов академической честности при сдаче ЕНТ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в этом году тестируемым дали две возможности сдачи для присуждения образовательного гранта.

«Можно два раза сдавать и выбрать лучший результат. Это очень хорошая возможность и снимает эмоциональный накал у наших школьников, и в целом в течение почти двух месяцев наши школьники будут сдавать ЕНТ. Это очень хорошие условия», – сказал министр.

При этом он указал на важность соблюдения принципов академической честности.

«Если вы находите людей, которые нарушают, мало того, что вы аннулируете его результаты, об этом нужно говорить, чтобы это было уроком для всех остальных. У нас никакого рейтинга по школам и по регионам по результатам ЕНТ не будет и не было. Но, как мы с вами договаривались, в этом году будем впервые проводить тематические анализы, чтобы выяснить, по какой теме имеются затруднения у наших школьников, с тем чтобы в дальнейшем проработать вопросы по корректировке образовательных программ и повышению квалификации», – пояснил министр.

Аймагамбетов также рассказал, какая работа будет вестись по определению объективности присуждения знака «Алтын белгі».

«Если он получил «Алтын белгі», но набрал очень низкие баллы на ЕНТ (50 баллов некоторые не могут набрать), то в таких ситуациях мы должны призвать к ответственности руководство школ. Руководство школ по этому вопросу будут напрямую привлекаться к ответственности, вплоть до увольнения», – заявил глава Минобразования.

Между тем директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил, что для исключения мошенничеств каждый день задания ЕНТ меняются.

«В марте, когда сдавали ЕНТ, мы выявили 9 фактов, когда тестируемые провели запрещенный предмет и во время ЕНТ сняли на фото, а затем разместили у себя в Telegram-каналах задания. Мы по этим фактам провели проверку и аннулировали результаты тестов этих 9 тестируемых. Материалы передали в правоохранительные органы и лишили их права сдавать ЕНТ», – сообщил спикер.

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