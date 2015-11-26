​Впрок и по сходной цене

Правильно говорят: урожай не тот, что на полях, а тот, что в закромах. Применительно к Павлодарской области эти самые закрома заполнены с избытком. Той же пшеницы собрано свыше 600 тыс. тонн. Это почти в 6 раз перекрывает потребности региона. Что касается второго хлеба – картофеля и овощей, то в стабилизационный фонд области на зимне-весенний период по фиксированным ценам заложено 10 тыс. тонн картофеля, 1 000 тонн моркови, 200 тонн свек­лы, 600 тонн капусты. Это тоже больше потребности населения. Реализация витаминной продукции будет осуществляться через операторов в социальных магазинах по фиксированным ценам, с учетом распределения на весь период сроком до 1 мая 2016 года.

В рамках подписанного меморандума с сельскими товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями с 1 ноября начат отпуск растительного масла, произведенного КХ «Щербак», ТОО «Green House – Павлодар», ИП «Белоусов», КХ «Фролов», КХ «Неупокоев». Их отпускная цена для социальной торговой сети – 240 тенге за литр, на еженедельные субботние ярмарки – 260 тенге, в социальные магазины – 270 тенге за литр. По такой же схеме реализуется и гречневая крупа. Начат ее отпуск с перерабатывающих предприятий компаний «Колос», «Егер» и «Зерноград» для реализации в социальных магазинах и на сельхозярмарках по цене 180 тенге за килограмм.

Для проведения товарных интервенций в стабилизационный фонд области АО НК СПК «Павлодар» заложило продукцию, непроизводимую в регионе, – 203 тонны сахара, 24,8 тонны риса, 200 тонн репчатого лука. Но и это еще не все. На прошедшем аппаратном совещании в областном акимате исполняющая обязанности руководителя регионального управления предпринимательства и торговли Оксана Давыденко сообщила, что в рейтинге повышения цен среди 18 городов Казахстана Павлодар занимает последнюю позицию. По ее данным, сравнительный анализ показал: в Павлодаре самые низкие розничные цены по республике на муку пшеничную 1-го сорта, гречневую, манную и овсяную крупы, пшено, рис, рожки, пастеризованное молоко, кефир, подсолнечное и сливочное масло, творог, сыр, яйца, мясо, окорочка и основные виды овощей. Как было сказано, таких результатов в области сдерживания цен регион смог добиться благодаря тому, что львиную долю социально значимых продуктов выпускают местные производители.

– За счет собственного производства, – сказала О. Давыденко, – на сто процентов обеспечена потребность области в молоке, яйцах, мясе, колбасных и макаронных изделиях, крупах, основных видах овощей. Более 40% потребности покрываются за счет производства отечественного сливочного масла и муки. Вся эта продукция конкурентоспособна как по качеству, так и по цене.

По этому поводу первый замес­титель акима области Дуйсенбай Турганов сказал, что работа по сдерживанию инфляции продолжится. У региона есть резервы как по производству продуктов питания, так и по регулированию цен.