Врач едет в село

Пять миллионов тенге в виде подъемных выплатят врачам, переехавшим в Костанайскую область.

Правда, на такие выплаты могут рассчитывать только анестезиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи и педиатры, изъявившие желание работать в сельской местности. Тем же специалистам, которые приедут работать в города областного значения, выплатят по 3,5 млн тенге. Такая же сумма положена врачам, направленным в села для работы по специальностям «кардиолог», «онколог», «инфекционист», «психиатр», «фтизиатр», «гастроэнтеролог», «патологоанатом», «нефролог», «аллерголог», «гематолог» и «реабилитолог». Их коллегам, приехавшим в города областного значения, выплатят по 2,5 млн тенге.

В этом году суммы социальной поддержки для врачей, переехавших в Костанайскую область, увеличены более чем вдвое. На сегодня это самые привлекательные условия в республике.

– Мы вынуждены установить такие выплаты, которые сущест­венно отличаются от тех, что предлагают в других областях Казах­стана. Врачи этих специальностей востребованы не только на рынке труда Костанайской области, но и республики в целом. Поэтому мы должны постоянно улучшать свои предложения, тем самым повышая конкурентоспособность здравоохранения региона, – пояс­нил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Рустем Айтпаев.

С медицинскими кадрами в регионе совсем плохо. В государственном секторе здравоохранения работают 1 933 врача и 6 123 работника со средним медицинским образованием. Общий дефицит кад­ров составляет 358 человек, 91 из них – на селе. При этом основная потребность во врачах, занимающихся клинико-диагностической деятельностью. В область требуются 265 таких специалистов, 74 – в сельскую местность.

К тому же в регионе есть проб­лема старения медкадров. 548 врачей предпенсионного и пенсионного возраста, то есть 30% от общего количества имеющихся специалистов.

В управлении здравоохранения надеются подправить ситуацию с помощью увеличения сумм подъем­ных для приезжих специалистов. При этом трансферты нецелевые, их можно потратить на что угодно. Единственное условие – отработка пять лет. Кстати, в трех областях уже заинтересовались заманчивым предложением Костаная.

Работу по привлечению врачей из других регионов страны в Костанайской бласти ведут уже несколько лет. Только с августа 2021 года прибыл 101 врач: 92 выпускника медицинских вузов и 9 опытных специалистов.

– Вообще-то у нас была заявка на 130 медицинских работников. Недобор сложился ввиду того, что специалисты разрывают контракт либо медорганизации других регионов перекупают их контракты. Есть такая проблема. Но могу с точностью сказать, что более 90% прибывающих остаются у нас, – заверил Рустем Айтпаев.