​Врач – пример для пациентов

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Открывая спортивный праздник, заместитель акима области Марат Токжанов отметил, что здоровье и спорт неразделимы. Руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов подчеркнул, что приверженцев здорового образа жизни становится все больше среди людей любых профессий, а медицинский работник просто обязан поддерживать хорошую физическую форму. Ведь общеизвестно, что пациенты гораздо больше доверяют здоровому доктору.

В напряженной и азартной борьбе проходили соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу и перетягиванию каната. Хорошее настроение царило на площадке, где состоялись веселые старты. Лучшую подготовку продемонстрировали команды Жанибекской и Бурлинской центральных районных больниц, а также областного центра психического здоровья. Они заняли призовые места. Были отмечены также победители конкурса флэшмобов. 

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