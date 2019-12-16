Врач раскрыл пользу кратковременного голодания

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Фото: Depositphotos / mangostock
Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев, передает Ria.ru.   

По его словам, оно способствует тому, что организм начинает утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу, которая необходима для выработки энергии.  

Кроме того, во время голодания организм получает энергию из жирных кислот. Это помогает уменьшить вес, а также сократить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.  

"Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", – отметил Сергеев.

По словам эксперта, наиболее щадящая схема краткосрочного голодания – "12/12". Последний прием пищи приходится на 19:00, завтрак – на 07:00. При этом во время выполнения подобных схем не рекомендуется отказываться от потребления воды.

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