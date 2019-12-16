Врач раскрыл пользу кратковременного голодания

Кроме того, во время голодания организм получает энергию из жирных кислот. Это помогает уменьшить вес, а также сократить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.



"Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", – отметил Сергеев.



По словам эксперта, наиболее щадящая схема краткосрочного голодания – "12/12". Последний прием пищи приходится на 19:00, завтрак – на 07:00. При этом во время выполнения подобных схем не рекомендуется отказываться от потребления воды.

По его словам, оно способствует тому, что организм начинает утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу, которая необходима для выработки энергии.