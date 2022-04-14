Проблемная зона Врача вызывали? 14 апреля 2022 г. 1:47 Светлана Абенова Проблема кадрового дефицита в сфере отечественного здравоохранения решается медленно, особенно в сельской местности, где вопросы нехватки врачей наиболее актуальны. По данным ranking.kz, в госучреждениях по оказанию медицинских и социальных услуг в 2021 году было занято 548,3 тыс. работников. Это всего на 5,2% больше по сравнению с предыдущим периодом. Пандемия заметно обострила кадровый голод в казахстанской медицине. На конец прошлого года в стране не хватало почти 4 тыс. штатных единиц врачей. Наиболее ощутим дефицит последних среди узких специалистов – инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, эпидемиологов и других. И если в крупных городах ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами более или менее удовлетворительная, то на селе порою нет даже врачей общей практики. Неудивительно, что данную проблему чаще всего поднимают в своих депутатских запросах и наши народные избранники. Так, месяц назад ее в очередной раз обозначили депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «AMANAT». «Сейчас почти в каждой районной больнице не хватает неонатологов, педиатров, кардиологов, лор-врачей и других специалистов, – говорится в запросе, адресованном Правительству. – Врач общей практики не может консультировать детей в роддоме, дежурить в педиатрическом отделении, потому что его готовят только для работы в условиях поликлиники. Вместе с тем, чтобы стать узким специалистом, необходимо закончить резидентуру, на что уйдет от двух до четырех лет». Как показывает жизнь, не каждый сельский врач готов уехать из района, потратить еще несколько лет жизни на то, чтобы освоить дополнительную квалификацию, например, специалиста УЗИ. По словам депутатов, решение проблемы дефицита врачей пока не продвигается дальше увеличения числа образовательных грантов для поступления в медицинские вузы страны. В то время как кадры, особенно на селе, нужны уже сейчас. Впрочем, в некоторых регионах, к примеру, в Актюбинской области, где находится один из ведущих казахстанских медуниверситетов, на прием к иному узкому специалисту очень трудно попасть даже в городе. По данным областного здравоохранения, здесь остро не хватает детских невропатологов и травматологов, терапевтов, врачей УЗИ, нефрологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и педиатров. В целом дефицит врачей узкой направленности в регионе составляет свыше 70 специалистов. По словам председателя филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM» Кайрата Сабыра, в Актобе доктор, имеющий редкую по нынешним временам квалификацию, одновременно работает в трех, а то и четырех медучреждениях. В некоторых населенных пунктах, где нет врача общей практики, к пациенту приглашают нужного специалиста из районного центра. «Еще одна проблема сельского здравоохранения – централизация службы скорой медицинской помощи. Вопросы финансирования, транспортных услуг, обучения решаются без учета территориально-географических особенностей регионов и их протяженности. Обычным явлением стало, когда пациенты звонят диспетчерам на «103», находящимся от них за тысячу километров, и те решают судьбу такого вызова, перенаправив его районной или областной службе скорой помощи», – говорится в депутатском запросе. Нередко такой звонок «перекидывают» на сельскую врачебную лабораторию, если у пациента, к примеру, инсульт, поскольку карета скорой помощи из райцентра будет ехать долго и может просто не успеть. Оказав экстренную помощь на месте, медики везут такого больного дальше в ЦРБ. Из-за подобной переадресации заметно увеличивается нагрузка на местное здравоохранение, хотя деньги за оказанную услугу в итоге все равно уйдут службе скорой помощи. В своем ответе на депутатский запрос вице-премьер Ералы Тугжанов проинформировал, что в прошедшем году в два с лишним раза увеличилось число выпускников «организаций образования и науки», пожелавших трудиться на ниве практической медицины. – В разрезе специальностей трудоустроено 1 611 врачей общей практики, 98 акушеров-гинекологов, 95 анестезиологов-реаниматологов, 71 кардиолог, 53 неонатолога, 28 педиатров и выпускников других направлений, что наполовину закрыло имевшийся на тот момент дефицит кадров, – отметил Ералы Тугжанов. В настоящее время наибольший дефицит врачей наблюдается в Костанайской (396 человек), Западно-Казахстанской (284), Акмолинской (259) и Алматинской (255) областях. По словам вице-премьера, сегодня медики могут получить также дополнительные компетенции – навыки к основной специальности, пройдя обучение на сертификационных курсах в объеме не меньше 300 академических часов. Варианты такой переподготовки предполагают частичный отрыв от работы либо дистанционку. По мнению Ералы Тугжанова, благодаря именно этим мерам удалось снизить дефицит узких специалистов в сельской местности на 21% (с 670 человек в 2020 году до 542 человек в 2021 году), в том числе по педиатрии (19,6%), неонатологии (10,4%), кардиологии (66,7%). В своем ответе он пояснил также, что единая автоматизированная система управления вызовами позволяет передать «тревожный звонок» бригаде районного отделения скорой медицинской помощи. В труднодоступных населенных пунктах создают дополнительные подстанции, отделения областных СМП. – В Алматинской области, где 80% жителей региона проживает в сельской местности, с целью своевременного приезда количество дислокаций увеличено с 39 до 82. Управление здравоохранения здесь приобрело в лизинг дополнительно 45 автомашин для своевременного оказания помощи в отдаленных районах, – привел он пример. – В самых отдаленных населенных пунктах экстренную помощь оказывают посредством санитарной авиации. В составе станций скорой медицинской помощи функционируют call-центры для оперативной связи со службами органов внутренних дел, гражданской защиты населения регионов, подстанциями, приемными отделениями медучреждений. А теперь не менее актуальный вопрос – зарплата медиков. Как заверила на встрече со студентами медицинского университета в Алматы министр здравоохранения Ажар Гиният, она будет расти и дальше. К 2023 году составит 550 тыс. тенге и по своему уровню будет выше средней заработной платы в Казахстане в 2,5 раза. Между тем в итоговом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг достигала 246,2 тыс. тенге – на 24,7% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всех в прошлом году зарабатывали медики столицы – 316,9 тыс. тенге. В тройку лидирующих областей республики вошли также Алматы и Атырауский регион. Повышение стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, а вкупе с ним улучшение условий социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность, по словам министра Ажар Гиният, также должны послужить решению проблемы дефицита врачебных кадров в республике.