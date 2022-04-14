Пандемия заметно обострила кадровый голод в казахстанской медицине. На конец прошлого года в стране не хватало почти 4 тыс. штатных единиц врачей. Наиболее ощутим дефицит последних среди узких специалис­тов – инфекционистов, анес­тезиологов-реаниматологов, пульмонологов, эпидемиологов и других. И если в крупных городах ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами более или менее удовлетворительная, то на селе порою нет даже врачей общей практики.

По данным ranking.kz, в госучреждениях по оказанию медицинских и социальных услуг в 2021 году было занято 548,3 тыс. работников. Это всего на 5,2% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Неудивительно, что данную проблему чаще всего поднимают в своих депутатских запросах и наши народные избранники. Так, месяц назад ее в очередной раз обозначили депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «AMANAT». «Сейчас почти в каждой районной больнице не хватает неонатологов, педиатров, кардиологов, лор-врачей и других специалистов, – говорится в запросе, адресованном Правительству. – Врач общей практики не может консультировать детей в роддоме, дежурить в педиатрическом отделении, потому что его готовят только для работы в условиях поликлиники. Вместе с тем, чтобы стать узким специалистом, необходимо закончить резидентуру, на что уйдет от двух до четырех лет».

Как показывает жизнь, не каждый сельский врач готов уехать из района, потратить еще нес­колько лет жизни на то, чтобы освоить дополнительную квалификацию, например, специалиста УЗИ. По словам депутатов, решение проблемы дефицита врачей пока не продвигается дальше увеличения числа образовательных грантов для поступления в медицинские вузы страны. В то время как кадры, особенно на селе, нужны уже сейчас.

Впрочем, в некоторых регионах, к примеру, в Актюбинской области, где находится один из ведущих казахстанских мед­университетов, на прием к иному узкому специалисту очень трудно попасть даже в городе. По данным областного здраво­охранения, здесь остро не хватает детских невропатологов и травматологов, терапевтов, врачей УЗИ, нефрологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и педиатров. В целом дефицит врачей узкой направленности в регионе составляет свыше 70 специалистов.

По словам председателя филиа­ла РОО «Отраслевой профессио­нальный союз работников сис­темы здравоохранения SENIM» Кайрата Сабыра, в Актобе доктор, имеющий редкую по нынешним временам квалификацию, одно­временно работает в трех, а то и четырех медучреждениях. В некоторых населенных пунктах, где нет врача общей практики, к пациенту приглашают нужного специалиста из районного центра.

«Еще одна проблема сельского здравоохранения – централизация службы скорой медицинской помощи. Вопросы финансирования, транспортных услуг, обучения решаются без учета территориально-географичес­ких особенностей регионов и их протяженности. Обычным явлением стало, когда пациенты звонят диспетчерам на «103», находящимся от них за тысячу километров, и те решают судьбу такого вызова, перенаправив его районной или областной службе скорой помощи», – говорится в депутатском запросе.

Нередко такой звонок «перекидывают» на сельскую врачебную лабораторию, если у пациента, к примеру, инсульт, поскольку карета скорой помощи из райцентра будет ехать долго и может просто не успеть. Оказав экстренную помощь на месте, медики везут такого больного дальше в ЦРБ. Из-за подобной переадресации заметно увеличивается нагрузка на местное здравоохранение, хотя деньги за оказанную услугу в итоге все равно уйдут службе скорой помощи.

В своем ответе на депутатский запрос вице-премьер Ералы Туг­жанов проинформировал, что в прошедшем году в два с лишним раза увеличилось число выпускников «организаций образования и науки», пожелавших трудиться на ниве практической медицины.

– В разрезе специальностей трудоустроено 1 611 врачей общей практики, 98 акушеров-гинекологов, 95 анестезиологов-реаниматологов, 71 кардиолог, 53 неонатолога, 28 педиатров и выпускников других направлений, что наполовину закрыло имевшийся на тот момент дефицит кадров, – отметил Ералы Тугжанов.

В настоящее время наибольший дефицит врачей наблюдается в Костанайской (396 человек), Западно-Казахстанской (284), Акмолинской (259) и Алматинской (255) областях. По словам вице-премьера, сегодня медики могут получить также дополнительные компетенции – навыки к основной специальности, пройдя обучение на сертификационных курсах в объеме не меньше 300 академических часов. Варианты такой переподготовки предполагают частичный отрыв от работы либо дистанционку.

По мнению Ералы Тугжанова, благодаря именно этим мерам удалось снизить дефицит узких специалистов в сельской местности на 21% (с 670 человек в 2020 году до 542 человек в 2021 году), в том числе по педиатрии (19,6%), неонатологии (10,4%), кардиологии (66,7%). В своем ответе он пояснил также, что единая автоматизированная система управления вызовами позволяет передать «тревожный звонок» бригаде районного отделения скорой медицинской помощи. В труднодоступных населенных пунктах создают дополнительные подстанции, отделения областных СМП.

– В Алматинской области, где 80% жителей региона проживает в сельской местности, с целью своевременного приезда количество дислокаций увеличено с 39 до 82. Управление здравоохранения здесь приоб­рело в лизинг дополнительно 45 автомашин для своевременного оказания помощи в отдаленных районах, – привел он пример. – В самых отдаленных населенных пунктах экстренную помощь оказывают посредством санитарной авиации. В составе станций скорой медицинской помощи функционируют call-центры для оперативной связи со службами органов внутренних дел, гражданской защиты населения регионов, подстанциями, приемными отделениями медуч­реждений.

А теперь не менее актуальный вопрос – зарплата медиков. Как заверила на встрече со студентами медицинского университета в Алматы министр здравоохранения Ажар Гиният, она будет расти и дальше. К 2023 году сос­тавит 550 тыс. тенге и по своему уровню будет выше средней заработной платы в Казах­стане в 2,5 раза.

Между тем в итоговом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг достигала 246,2 тыс. тенге – на 24,7% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всех в прошлом году зарабатывали медики столицы – 316,9 тыс. тенге. В тройку лидирующих областей республики вошли также Алматы и Атырауский регион.

Повышение стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, а вкупе с ним улучшение условий социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность, по словам министра Ажар Гиният, также должны послужить решению проблемы дефицита врачебных кадров в республике.