Врачевание – его судьба Статьи 3742 Инеш БЕРЖАНОВА

В этом уверен заведующий отделением Национального центра нейрохирургии, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии РК Талгат Керимбаев. Имя этого нейрохирурга как новатора в медицине уже давно занимает достойное место в списке ведущих профессоров Казахстана. А ведь нейрохирургия – сравнительно молодая отрасль медицины, в которой практически каждую сотую операцию делают в нашей стране впервые.



– Конечно, все изменилось с открытием Национального центра нейрохирургии в Астане, – рассказывает Т. Керимбаев. – Одно оборудование чего стоит. Для нейрохирургии, где порой вся операция от начала и до конца проводится под операционным микроскопом и нейромониторингом, согласитесь, это имеет первостепенное значение.



По словам собеседника, само по себе создание медицинского холдинга в Астане поставило медицину страны на качественно новый уровень. Благодаря такому прорыву многим из пациентов уже сделаны сложнейшие нейрохирургические операции с использованием современных малоинвазивных технологий. Другой вопрос, что у нас часто наблюдается тенденция, когда пациенты слишком поздно обращаются к врачам. Хождение по знахарям, как правило, оборачивается плачевными результатами.



– В рамках обмена опытом к нам приезжают ведущие зарубежные специалисты, и для них бывает в диковинку видеть опухоли больших размеров, разросшиеся до десяти позвонков, – делится Т. Керимбаев. – Для наших же врачей проведение подобных операций стало вполне привычным делом.



А объясняется это, скорее всего, тем, говорит Талгат Тынышбаевич, что врачи не имеют морального права отказывать пациенту, и даже если шансы его невелики, доктор обязан сделать все, что от него на этот момент зависит.



Зависит же порой очень многое. Так, к примеру, случилось с одной из пациенток НЦН, которая 20 лет передвигалась исключительно на инвалидной коляске.



– У нее была врожденная опухоль спинного мозга, пояснично-грудного отдела позвоночника, полное отсутствие движений в нижних конечностях, проблемы с функциями тазовых органов, – вспоминает Т. Керимбаев. – Это был ее последний шанс, и мы его использовали. Уже через месяц после операции пациентка смогла ходить при помощи ходунков! Даже врачи с большим опытом и стажем работы назвали тогда ее выздоровление чудом.



Не меньшую радость и гордость за отечественную нейрохирургию принесло врачам НЦН и восстановление другой пациентки, получившей травму позвоночника. В результате несчастного случая спинной мозг у девушки был поврежден, пациентка не чувствовала ног. Но и это, как оказалось, было вполне поправимо. Через пару-тройку месяцев она сама пришла в клинику с тростью в руках, чтобы лично поблагодарить спасителей.



…Вспоминая истории из своей прак­тики, Талгат Керимбаев невольно улыбается. Перед глазами проходят тысячи благодарных больных, которые стали неотъемлемой частью его жизни. И это понимают и принимают его супруга Сана Елемесовна, тоже, кстати, врач ультразвуковой диагностики НЦН, дети – Ильяс и Диана.



Семья привыкла к тому, что вся жизнь их супруга, отца – сплошная медицина. И не важно, о чем идет речь, о конкретном больном или о каком-то заболевании, о подрастающем поколении профессионалов или о новых идеях, способных облегчить работу нейрохирургов. Они всегда готовы слушать главу своего семейства, признавая, что медицина действительно его стихия, любовь и судьба.



Кстати, о научных наработках Талгата Тынышбаевича, ставшего в свое время автором двух монографий, сотни научных трудов и обладателем девяти патентов на изобретения, люди знают немало. В отделении внедрено 15 предложенных им технологий. В их числе – спинальная эндоскопия, малоинвазивная хирургия при грыжах диска и их протезировании, интрамедуллярных опухолях, фиксация шейно-затылочной области, методики по тотальной замене пораженных сегментов позвоночника и другие.



При этом параллельно проводится еще несколько разных научных проектов под руководством Т. Керимбаева. Один из них – создание нового геля на основе клеточных технологий, который можно вводить в спинной мозг, чтобы регенерировать его при повреж­дениях. Этот метод разрабатывается совместно с Национальным центром биотехнологий, пока на экспериментальном уровне, но уже имеются первые положительные результаты.



Неудивительно, что загруженность на работе практически не оставляет нейрохирургу свободного времени. Но даже при таком насыщенном графике он и врачи отделения стараются не пропускать занятия в тренажерном зале. Говорят, что примером для них стал председатель правления НЦН Серик Акшулаков, который буквально решил судьбу нашего собеседника. В свое время именно он направил Талгата Тынышбаевича по неизведанным тропам нейрохирургии.



А заприметил С. Акшулаков молодого нейрохирурга во время его работы в клинической ординатуре в Алматы. И настоял тогда, чтобы подающий на­дежды специалист поступил в аспирантуру и продолжил работать в этом направлении нейрохирургии. Далее были работа над докторской диссертацией, совершенствование профессиональных навыков во время стажировок в Израиле, Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и ОАЭ. За это время Т. Керимбаев по праву был удостоен нагрудных знаков «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» и «За вклад в науку Республики Казахстан», он – в одном ряду с наиболее известными врачами Казахстана.



– А на досуге мне нравится играть на фортепиано, рисовать и читать классическую литературу, – неожиданно поменял он тему нашего разговора. – Жаль, что не всегда удается находить для этого время. Но я обязательно займусь любимыми делами.



Хотя, видимо, случится это еще не скоро. Пока шла наша беседа, за дверью у кабинета Талгата Тынышбаевича уже выстроились коллеги, чтобы получить совет, больные, врачи из регионов, которые приехали на стажировку. И у каждого были свои вопросы, которые заведующий отделением НЦН сумел разрешить в одночасье.



– За это мы его и ценим. Он не просто гениальный нейрохирург, но и ответственный, грамотный руководитель, – поделились позднее коллеги, друзья Талгата Керимбаева. – А главное, что «наш милый доктор» – честный и просто обаятельный человек, работая с которым, можно многому научиться. И речь здесь не только о медицине, но и о его таланте «воспитывать» молодых врачей специалистами, верными клятве Гиппократа, как и он сам, знающими цену жизни, умеющими откликаться на беды людей.

