Врачей оценят пациенты

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Алматинцы смогут оценить работу медицинских работников при помощи электронных модулей, внедряемых в городских больницах и поликлиниках. Инициаторами нововведения выступили сами врачи, призывая горожан бороться с коррупцией в сфере медицинского обслуживания. Отныне каждый желающий при помощи специальных устройств может оставить отзыв о работе медиков, жалобу и рассказать о фактах вымогательства.
«В медицинских организациях внедрены электронные модули по оценке качества работы медицинского персонала с информированием на кейс руководителя. Сюда же поступают жалобы, что позволяет моментально влиять на ситуацию», – сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Алматы Асем Мусабаева.
Несмотря на то что уровень коррупции в сфере здравоохранения в прошлом году снизился на 25%, этот вопрос продолжает оставаться проблемным.
«При подтверждении информации о том, что сотрудник нашей больницы причастен к каким-либо действиям, которые способствуют коррупции, мы принимаем самые жесткие меры – вплоть до увольнения», – сообщил главный врач городской клинической больницы № 7 Алматы Болатбек Баймаханов.
Кроме того, в 2016 году начнется внедрение электронного паспорта здоровья, где будет содержаться полная информация о состоянии человека. На его основе планируется создать личный кабинет пациента, где каждый сможет получить информацию о собственном здоровье, уведомления о необходимости посетить врача, пройти скрининг или профилактическую процедуру.

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