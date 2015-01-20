Врачей оценят пациенты Свежий выпуск 584 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Алматинцы смогут оценить работу медицинских работников при помощи электронных модулей, внедряемых в городских больницах и поликлиниках. Инициаторами нововведения выступили сами врачи, призывая горожан бороться с коррупцией в сфере медицинского обслуживания. Отныне каждый желающий при помощи специальных устройств может оставить отзыв о работе медиков, жалобу и рассказать о фактах вымогательства.

«В медицинских организациях внедрены электронные модули по оценке качества работы медицинского персонала с информированием на кейс руководителя. Сюда же поступают жалобы, что позволяет моментально влиять на ситуацию», – сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Алматы Асем Мусабаева.

Несмотря на то что уровень коррупции в сфере здравоохранения в прошлом году снизился на 25%, этот вопрос продолжает оставаться проблемным.

«При подтверждении информации о том, что сотрудник нашей больницы причастен к каким-либо действиям, которые способствуют коррупции, мы принимаем самые жесткие меры – вплоть до увольнения», – сообщил главный врач городской клинической больницы № 7 Алматы Болатбек Баймаханов.

Кроме того, в 2016 году начнется внедрение электронного паспорта здоровья, где будет содержаться полная информация о состоянии человека. На его основе планируется создать личный кабинет пациента, где каждый сможет получить информацию о собственном здоровье, уведомления о необходимости посетить врача, пройти скрининг или профилактическую процедуру.