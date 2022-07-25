Свежий выпуск
Врачи без погон
Кадиша Ныгмет

Медицинское обеспечение 16 следственных изоляторов по стране окончательно перешло из МВД в ведение Минздрава.

Напомним, 19 июля 2021 года Президентом подписан указ, в рамках которого функции в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, передаются Минздраву.

– Следующий этап данной реформы – до 2023 года передача медчасти из ведения уголовно-исполнительной системы в Минздрав в отношении граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Передача функ­ций медицинского обеспечения в систему гражданского здравоохранения проводится в рамках модернизации пенитенциарной системы, – рассказал председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов.

Целью данной реформы является обеспечение качественного и равного доступа граждан к медицинским услугам и превентивное предупреждение неправомерных действий, представляющих угрозу здоровью граждан в условиях содержания под стражей. Кроме того, принимаемые меры позволят решить проблему нехватки медперсонала в учреждениях УИС и оплаты их труда с учетом специфики работы не меньше, чем у гражданских медиков.

Отметим, что Казахстан является первой страной, принявшей в полном объеме обязательство в рамках Всемирной организации здравоохранения о равном доступе и недискриминации права на здоровье для всех граж­дан, в том числе содержащихся под стражей. Данная гарантия предусмотрена также в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными, проинформировала пресс-служба КУИС РК.

– Рекомендация длительное время поднималась со стороны гражданского общества и международных экспертов. Я благодарю Президента страны за поддержку данного предложения. Тюремные врачи сняли погоны. Медицина для всех граждан должна быть без двойных стандартов, – считает уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Популярное

Все
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
По карману ли форма?
Упор на профилактику и пациента
Врачи без погон
Еще и стипендию платят!
Новый рекорд страны
Портреты заскулили
Медаль за решительность
Никто не ожидал
Россыпь наград
Место творчества
И снова в режиме осторожности
Для глубоких исследований
С макияжем и прической
СЭЗ: принципы индустриальной активности
По предназначению
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Я ушел навсегда...
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Для глубоких исследований
Свежий выпуск
СЭЗ: принципы индустриальной активности
Свежий выпуск
С макияжем и прической
Свежий выпуск
По предназначению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]