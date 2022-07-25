Врачи без погон

Медицинское обеспечение 16 следственных изоляторов по стране окончательно перешло из МВД в ведение Минздрава.

Напомним, 19 июля 2021 года Президентом подписан указ, в рамках которого функции в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, передаются Минздраву.

– Следующий этап данной реформы – до 2023 года передача медчасти из ведения уголовно-исполнительной системы в Минздрав в отношении граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Передача функ­ций медицинского обеспечения в систему гражданского здравоохранения проводится в рамках модернизации пенитенциарной системы, – рассказал председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов.

Целью данной реформы является обеспечение качественного и равного доступа граждан к медицинским услугам и превентивное предупреждение неправомерных действий, представляющих угрозу здоровью граждан в условиях содержания под стражей. Кроме того, принимаемые меры позволят решить проблему нехватки медперсонала в учреждениях УИС и оплаты их труда с учетом специфики работы не меньше, чем у гражданских медиков.

Отметим, что Казахстан является первой страной, принявшей в полном объеме обязательство в рамках Всемирной организации здравоохранения о равном доступе и недискриминации права на здоровье для всех граж­дан, в том числе содержащихся под стражей. Данная гарантия предусмотрена также в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными, проинформировала пресс-служба КУИС РК.

– Рекомендация длительное время поднималась со стороны гражданского общества и международных экспертов. Я благодарю Президента страны за поддержку данного предложения. Тюремные врачи сняли погоны. Медицина для всех граждан должна быть без двойных стандартов, – считает уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.