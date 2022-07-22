Фото: Kazpravda.kz
Происшествия , Здравоохранение
"Врачи хотели меня убить": житель Балхаша сделал шокирующее заявление

Житель города Балхаша обвиняет врачей в намерении расправиться с ним, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Родным мужчина рассказал о деньгах, которые медики якобы делили между собой в его присутствии, пока он притворялся спящим. Он полагает, что врачи получили деньги за смерть какого-то пациента от неизвестных лиц.

У Каната резко подскочило давление и его доставили в больницу. Он утверждает, что в реанимацию его положили насильно и, с его слов, вводили там какие-то инъекции. После реанимации перевели в палату. И мужчина спустился со второго этажа на первый и оттуда сбежал через окно, говорится в публикации.

В полиции сообщили, что проверяют слова мужчины.

«Данный факт зарегистрирован в полиции. Материал направлен в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля», — сообщили в полиции.

В пресс-службе департамента Комитета медицинского и фармконтроля Министерства здравоохранения РК пояснили, что проверка начата.

«Итоги проверки сообщим», – дали комментарий в ведомстве.

По данным источников, родные встретились с врачами и получили ряд рекомендаций для дальнейшего лечения пожилого мужчины в домашних условиях.

 

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