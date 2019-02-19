Фото пресс-службы управления здравоохранения
Врачи Мангистау спасли жизнь новорожденному ребенку. Он родился с врожденным пороком развития центральной нервной системы и мозговой грыжей. Первый этап лечения пройден успешно, передает Lada.kz
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Новорожденный переведен из Мангистауского областного перинатального центра в областную детскую больницу, врачам которой удалось успешно провести первую операцию.
"Врачи не давали гарантий, что ребенок перенесет эту сложнейшую операцию. Однако малыш оказался сильным и все прошло благополучно. Через 20 дней ему предстоит еще одна операция по удалению мозговой грыжи. Ее планируется провести в центре нейрохирургии Астаны. Сейчас малыш чувствует себя удовлетворительно", – сообщили в управлении здравоохранения.
Ранее сообщалось о том, что в Жанаозене появятся два новых медицинских центра
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