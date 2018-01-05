Врачи Медцентра Управделами Президента РК спасли дельфина

Врачи Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК спасли дельфина, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу БМЦ УДП РК.
Двухлетний дельфиненок прокусил и проглотил часть надувного мяча. Несколько дней он отказывался от еды и игр, не давался в руки тренерам. Работники дельфинария забили тревогу и обратились к медикам. Сообщение было опубликовано в корпоративном чате врачей-эндоскопистов.
Доктора Больницы Медцентра УДП РК тоже увидели это сообщение и откликнулись на зов о помощи. Перед началом операции они провели консилиум, нашли в медицинской литературе подобные случаи, изучили особенности строения пищеварительной системы дельфина.
"У них не один желудок, а целых три отсека. Мы были к этому готовы. Еще есть у дельфинов особенность с дыхательной системой – там в виде трубки отходит в сторону, поэтому нужно было действовать очень точно, чтобы не вызвать асфиксию. Мы сразу зашли эндоскопом, увидели инородные тела – фрагменты мяча красного цвета. Специальным инструментом захватили. Но когда вынимать начали, подтянули ближе – и тут у них такой жом пищеводный, очень плотный мышечный сфинктер не пускает. Тогда наш доктор Женисбек Тынкозиев намазал руку маслом и рукой по эндоскопу зашел, схватил это инородное тело и вытащил таким способом оба фрагмента", – рассказал заведующий отделением эндоскопии БМЦ Арсен Тусупбаев.
Он отметил, что после была проведена ревизия, введено лекарство для восстановления.
"Надо сказать, что животное сразу стало активным, он начал прыгать, фигуры выполнять. Сегодня созванивались с администратором – нам сообщили, что дельфин прекрасно себя чувствует", – поделился врач.
На фото: зав отделением эндоскопии Тусупбаев Арсен Исенгельдинович, врачи: Тынкозиев Женисбек Кадирбекович, Ташимов Ренат Имангалиевич, Рахметов Медет Муратович, Медицинские сестры: Жолдыбаева Гульнур Жумагаликызы, Богдан Наталья Григорьевна
Двухлетний дельфиненок прокусил и проглотил часть надувного мяча. Несколько дней он отказывался от еды и игр, не давался в руки тренерам. Работники дельфинария забили тревогу и обратились к медикам. Сообщение было опубликовано в корпоративном чате врачей-эндоскопистов.
Доктора Больницы Медцентра УДП РК тоже увидели это сообщение и откликнулись на зов о помощи. Перед началом операции они провели консилиум, нашли в медицинской литературе подобные случаи, изучили особенности строения пищеварительной системы дельфина.
"У них не один желудок, а целых три отсека. Мы были к этому готовы. Еще есть у дельфинов особенность с дыхательной системой – там в виде трубки отходит в сторону, поэтому нужно было действовать очень точно, чтобы не вызвать асфиксию. Мы сразу зашли эндоскопом, увидели инородные тела – фрагменты мяча красного цвета. Специальным инструментом захватили. Но когда вынимать начали, подтянули ближе – и тут у них такой жом пищеводный, очень плотный мышечный сфинктер не пускает. Тогда наш доктор Женисбек Тынкозиев намазал руку маслом и рукой по эндоскопу зашел, схватил это инородное тело и вытащил таким способом оба фрагмента", – рассказал заведующий отделением эндоскопии БМЦ Арсен Тусупбаев.
Он отметил, что после была проведена ревизия, введено лекарство для восстановления.
"Надо сказать, что животное сразу стало активным, он начал прыгать, фигуры выполнять. Сегодня созванивались с администратором – нам сообщили, что дельфин прекрасно себя чувствует", – поделился врач.
На фото: зав отделением эндоскопии Тусупбаев Арсен Исенгельдинович, врачи: Тынкозиев Женисбек Кадирбекович, Ташимов Ренат Имангалиевич, Рахметов Медет Муратович, Медицинские сестры: Жолдыбаева Гульнур Жумагаликызы, Богдан Наталья Григорьевна