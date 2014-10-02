Врачи нашли способ предсказывать смерть за пять лет
Марат Манаспаев
За пять лет умерло 39 процентов участников исследования из тех, кто не прошел простейший тест на запахи. Среди обнаруживших здоровое
обоняние этот показатель составил всего 10 процентов, сообщает Лента.ру.
Свои выводы ученые
представили в журнале PLoS One, а кратко с ними можно ознакомиться по
пресс-релизу Чикагского университета.
В 2005-2006 годах врачи дали 3005 пожилым американцам (общенациональная выборка,
возраст 57-85 лет) тест на различение пяти обычных запахов (мяты, рыбы,
апельсина, розы и кожи). Большинство респондентов (78 процентов)
правильно определило четыре-пять запахов, 20 процентов — два или три,
3,5 процента — один или ни одного.
Спустя пять лет ученые вернулись к прошедшим тест пожилым людям. К
тому времени умерло 430 человек — 12,5 процента от первоначальной
выборки. С поправкой на демографические факторы (возраст, пол, раса,
уровень образования и доходов, общее состояние здоровья) смертность
среди лиц с ослабленным обонянием (на 2005-2006 годы) оказалась
существенно выше.
"По нашему мнению, утрата обоняния — это кенар в шахте,
предупредительная сигнализация. Она не приводит к смерти, но выступает
ее предвестником — признаком того, что в организме происходит нечто
опасное. Наше открытие поможет разработать простой и дешевый
диагностический инструмент, позволяющий выявить группу риска", —
рассказал ведущий автор работы Джайант Пинто (Jayant M. Pinto).
Ученые пока не выяснили, почему именно утрата обоняния связана со
смертью. Сейчас они рассматривают несколько гипотез. Согласно первой,
обонятельный нерв — это единственный черепной нерв, непосредственно
контактирующий с окружающей средой. По нему загрязняющие вещества,
микробы, вредоносные частицы попадают из атмосферы в центральную нервную
систему. Вторая гипотеза указывает на самовосстанавливающиеся стволовые
клетки в обонятельной системе. В таком случае утрата способности
различать запахи оказывается сигналом того, что организм больше не может
воссоздавать важнейшие элементы своего устройства.