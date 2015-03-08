Врачи назвали безвредное для зубов лакомство

Сотрудники Университета Иллинойса, США, доказали: существует лакомство, хоть и липкое, но безвредное. По мнению американских дантистов, таким десертом, с хорошо выраженным сладким вкусом и при этом полезным, является изюм. Они утверждают: изюм не приводит к превышению опасных уровней кислотности зубного налета и не подвергает зубы опасности потери минералов, которая в свою очередь чревата кариесом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Medikforum.
В стенах Университета Иллинойса были проведены эксперименты, для участия в которых медики пригласили группу детей в возрасте от 7 до 11 лет. Маленьким добровольцам предлагалось лакомиться такими продуктами, как изюм, кукурузные хлопья, зерновые отруби с изюмом, а также смесью хлопьев с изюмом (без сахара). После их употребления стоматологи производили замеры кислотного налета на поверхности зубов, который образовывался там в результате активности бактерий.
Специалисты поясняют, что бактерии на зубной поверхности активируются после потребления пищи и скопления различных видов сахара, включая глюкозу, фруктозу и сахарозу, а также после выработки кислот, способствующих распаду зуба. При этом сахароза, служащая питательной средой для бактерий, еще и помогает вредным микроорганизмам удерживаться на эмали. Но, как было установлено в ходе данного исследования, изюм не содержит сахарозы, благодаря которой бактерии липнут к зубам.
Более того, исследователи заключили, что в изюме присутствуют естественные соединения, помогающие сдерживать в полости рта рост микроорганизмов, которые вызывают заболевания десен.
Отметим, что полезные свойства изюма на этом не заканчиваются. Ранее было доказано, что этот продукт защищает человека от развития диабета и делает крепче сердце.