Врачи оценили вероятность заражения COVID-19 в торговых центрах

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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Вероятность заразиться коронавирусом в многолюдном торговом центре или магазине при соблюдении ряда условий довольно мала, считают опрошенные специалисты, передает Ria.ru.  

"Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика", – сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, чтобы избежать возможного попадания коронавируса на продукты, а, следственно и последующего заражения, профилактические меры следует соблюдать еще до входа в торговый зал.

"Самый лучший совет – приходя в магазин, – там у них, как правило, есть гели, растворы – перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас", – сказал Жемчугов.

Несмотря на то, что коронавирус живет на предметах недолго, отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в магазинах и торговых центрах следует пользоваться масками и перчатками.

"Наверное, нужно больше говорить о необходимости индивидуальной защиты. Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно", – заключила Малинникова.

В ответ на вопрос, какова вероятность заражения коронавирусом от купленных в торговом центре овощей и фруктов, если ранее их трогал человек с COVID-19, Малинникова сказала: "Коронавирус на предметах живет недолго, но когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована".

При этом специалист подчеркнула, что на гладких поверхностях коронавирус гибнет быстрее, чем, например, на шершавых.

В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Шилкина напомнила, что если все же коронавирус оказался на продуктах при посещении торгового центра, избавиться от вируса можно хорошо обработав приобретенные товары и продукты дома.

"Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом", – заключила врач.

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