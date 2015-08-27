Статьи Врачи по призванию Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

В далеком уже 1979 году Карлин Василов окончил Алматинский государственный медицинский институт (ныне КазНМУ им. С. Асфендиярова), прошел годичную интернатуру на базе городской клинической больницы и был направлен по распределению врачом-хирургом в Уйгурский район Алматинской области. Здесь, в поселке Шарын, он родился и вырос, здесь же началась его трудовая биография.



Сегодня Карлина Митхатовича знают жители не только райцентра Чунджа, но и многих отдаленных сел. Обращаются к нему уважительно "Карлин-ага". Больше 30 лет отдал он врачебной практике, многих земляков поднял на ноги, провел несметное число операций. Есть семьи, в которых Карлин-ага когда-то лечил родителей, а теперь врачует их детей и внуков.



Все эти годы рядом с ним любимая супруга Гульнар Ахметжановна, с которой они познакомились еще в годы учебы в мединституте. Работают бок о бок в центральной районной больнице, вырастили двоих сыновей и дочь, подаривших им шестерых внуков.



Карлин Митхатович – хирург высшей категории, награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", неоднократно поощрялся благодарственными письмами и почетными грамотами. Ведет активную общественную деятельность, четырежды избирался депутатом районного маслихата.

– Семейные ценности для нас превыше всего, – рассказывает доктор. – На свете нет ничего более важного, чем тепло домашнего очага, традиций, основанных на любви к ближним, уважении к старшим. Гармония в семье – это мир, согласие, взаимопонимание. Мы с женой всегда придерживаемся этих постулатов. Похожими на нас выросли и наши дети. Они чуткие, добрые, интеллигентные.



Дом Василовых всегда полон гостей: посидеть за чашкой чая заходят соседи, родственники, друзья. Дружелюбие, общительность, гостеприимство – еще одна отличительная черта семейной пары. Но главная их характеристика – преданность любимому делу, которую родители передали по наследству потомкам.



Все трое детей пошли по стопам родителей, продолжив семейную династию врачей. Хотя каждый из них с самого детства знает, насколько тяжел докторский труд. Это изнурительные ночные дежурства, сложные операции, огромная ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Василовы ни разу не пожалели о выбранной раз и навсегда специальности, которую считают своим призванием.



Сыновья и дочь окончили тот же Казахский национальный медицинский университет, альма-матер, в которой когда-то учились их родители. Бахтияр работает врачом-урологом в алматинской городской поликлинике № 9, Рашидин – майор медицинской службы, рентгенолог в военном госпитале Министерства обороны. Младшая, Гузель, по программе "С дипломом – в село!" вернулась в родные места, трудится лор-врачом под крылышком у родителей. К слову, и сноха Джанина тоже медик, кардиолог, выпускница президентской образовательной программы "Болашак".



Карлин Митхатович мечтает, чтобы и внуки полюбили медицину, выбрали благородную профессию врача. По его словам, в образцовых семьях непременно должно расти хорошее потомство. Старшие всегда дают советы молодым, воспитывают их на своем примере.



В нынешнем году Василовы стали призерами областного этапа конкурса «Мерейлi отбасы», в котором приняли участие более 250 семей. Между тем самым важным признанием своих заслуг скромные труженики считают уважение земляков, которые ценят их как настоящих профессио­налов, готовых прийти на помощь в любое время суток, ведь главная ценность и девиз этой семьи – нести здоровье людям.



