Врачи рассказали о состоянии выживших при крушении вертолёта в ЗКО

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В пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что в больницу с места крушения вертолёта госпитализировали мужчин 1961 и 1987 годов рождения, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

"У обоих диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области. Госпитализированы в отделение нейрохирургии городской многопрофильной больницы", - рассказали врачи.

Состояние пациентов оценивается как стабильное.

Напомним, 23 февраля в 54 км от Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл". На месте происшествия силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа – сотрудников Казавиаспаса – и двое пострадавших, их госпитализировали.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование по ЧП. Его сотрудники вылетели на место авиационного происшествия.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала список погибших в авиакатастрофе.