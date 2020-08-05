Врачи редактировали истории болезни казахстанцев для обогащения - Минздрав

В Казахстане могут ужесточить ответственность за приписки в электронные медкарты пациентов. Представители Минздрава заявили об этом после скандала вокруг приложения DamuMed. В одночасье казахстанцы по всей стране узнали о том, что им приписывали фиктивные походы к врачам, операции и даже ведение беременностей, которых не было. Сейчас ответственность за подобные нарушения несет только сама больница, передает KTK.
"Некоторые врачи используют свое служебное положение, чтобы обогатиться на этом. В буквальном смысле. Сейчас проводится юридическая экспертиза и определяется возможность более жесткого и персонального ввода ответственности для врачей", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.
Активисты, которые разоблачили медицинский подлог, утверждают, что приписки врачам нужны для получения доплат. О масштабах скандала говорят цифры.
Только в этом году Фонд медицинского страхования выявил свыше 11 500 фиктивных приемов. Не исключено, что в прошлые годы, когда существовала только бумажная документация, их было в разы больше. Сейчас, когда поднялся шум, многие казахстанцы узнали, что, по отчетам врачей, их оперировали, удаляли органы, делали аборты или же, наоборот, приписывали беременности.
Создатели приложения DamuMed уже заявили, что к махинациям отношения не имеют.
"Мы не надзорный орган, мы не орган управления здравоохранения. Мы просто стараемся хорошо делать свою работу. Мы предоставили людям возможность видеть вот эту информацию. Это прозрачность. Это то, что дает цифровизация. Это инструмент, и, как любым инструментом, им надо правильно пользоваться. Но в больницах, видимо, решили использовать его по-своему", - говорит представитель разработчиков Наталья Киль.
Виновных уже ищут. Но даже если и найдут, то к ответственности привлекать будут не врачей, а медучреждение.
В Минздраве заявили, что больницам и поликлиникам придется не только вернуть все деньги, выделенные Фондом медстрахования за фиктивные услуги, но и выплатить крупный штраф. А вот исправят ли медкарты с нарисованными диагнозами, никто пока не знает. Если нет, таким пациентам в будущем грозят реальные проблемы с диагностикой. Ведь история их болезни весьма серьезно отредактирована врачами-аферистами.
"Некоторые врачи используют свое служебное положение, чтобы обогатиться на этом. В буквальном смысле. Сейчас проводится юридическая экспертиза и определяется возможность более жесткого и персонального ввода ответственности для врачей", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.
Активисты, которые разоблачили медицинский подлог, утверждают, что приписки врачам нужны для получения доплат. О масштабах скандала говорят цифры.
Только в этом году Фонд медицинского страхования выявил свыше 11 500 фиктивных приемов. Не исключено, что в прошлые годы, когда существовала только бумажная документация, их было в разы больше. Сейчас, когда поднялся шум, многие казахстанцы узнали, что, по отчетам врачей, их оперировали, удаляли органы, делали аборты или же, наоборот, приписывали беременности.
Создатели приложения DamuMed уже заявили, что к махинациям отношения не имеют.
"Мы не надзорный орган, мы не орган управления здравоохранения. Мы просто стараемся хорошо делать свою работу. Мы предоставили людям возможность видеть вот эту информацию. Это прозрачность. Это то, что дает цифровизация. Это инструмент, и, как любым инструментом, им надо правильно пользоваться. Но в больницах, видимо, решили использовать его по-своему", - говорит представитель разработчиков Наталья Киль.
Виновных уже ищут. Но даже если и найдут, то к ответственности привлекать будут не врачей, а медучреждение.
В Минздраве заявили, что больницам и поликлиникам придется не только вернуть все деньги, выделенные Фондом медстрахования за фиктивные услуги, но и выплатить крупный штраф. А вот исправят ли медкарты с нарисованными диагнозами, никто пока не знает. Если нет, таким пациентам в будущем грозят реальные проблемы с диагностикой. Ведь история их болезни весьма серьезно отредактирована врачами-аферистами.