Общество

Врачи удалили из желудка подростка более трех килограммов волос в Актау

Жанат Тукпиев
Из желудка 12-летнего подростка хирурги областной больницы удалили волосяной шар размером 3 килограмма 560 граммов, передает Lada.kz.

Образование, со слов хирурга Султанбека Тумашева, занимало почти весь желудок, в нем не оставалось места для пищи.

"Из-за низкого уровня общего белка и отеков на ногах девочку готовили к операции в течение двух дней. Операцию, где мне ассистировал Жанибек Темиров, провели под общим наркозом открытым способом. Желудок оказался больших размеров, он растянулся и спускался в малый таз. При вскрытии желудка мы обнаружили плотный волосяной шар весом 3 килограмма 560 граммов и размером 35х13 см. Хвост образования находился в тонком кишечнике. Желудок и кишечник промыли, зашили. Операция, состоявшаяся 13 июля, прошла нормально, прогноз благоприятный. Аппетит у пациентки хороший, в том числе за счет растянутого желудка. Сегодня пациентку выписали домой", – прокомментировал Султанбек Тумашев.

Как рассказала мать девочки, дочь проглатывала кончики волос много лет. В последние два-три года у подростка началась рвота, девочка стала бледной, замкнутой, худела, но живот увеличивался. На обследовании на компьютерном томографе врачи обнаружили в ее желудке огромный волосяной шар.

Со слов Тумашева, волосы у детей, имеющих привычку съедать волосы, собираются годами вместе с желудочным соком и копятся в желудке. Пища не усваивается, появляется анемия.

Это второй случай в 33-летней практике хирурга. Первую операцию он провел девочке из Жетыбая в 1987 году, ассистируя Борису Гисеповичу Чагаю.

Напомним, в декабре из желудка 15-летней жительницы Бейнеуского района извлекли 30-сантиметровый трихобеозар.

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