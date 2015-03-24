Врачи выяснили настоящие причины возникновения близорукости
Ученые утверждают, что сумели выяснить настоящую причину возникновения близорукости у современных подростков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Миопия, или близорукость, вызывается удлинением глазного яблока и фокусированием изображения перед сетчаткой глаза, а не на ней. В последние десятилетия близорукость приобрела характер эпидемии: в Европе и США число близоруких людей за последнее столетие более чем удвоилось, в азиатских странах ситуация еще хуже. Так, если 60 лет назад от близорукости страдали 10–20% китайцев, то сейчас их уже 90%. В Сеуле 95,6% 19-летних молодых людей близоруки.
В статье о работе исследователей, которая опубликована в журнале Nature, говорится, что на протяжении многих лет врачи исследовали причины возникновения миопии. В процессе работы выяснилось, что ни генетика, ни привычка современных людей проводить много времени за чтением и перед мониторами электронных устройств не являются решающими причинами возникновения болезни. Длительная работа привела ученых к неожиданным результатам, которые подверглись тщательной проверке и были обнародованы.
Ученые заявили, что близорукость вызывается нехваткой дневного света. Современные люди стали проводить гораздо меньше времени на улице, и именно это провоцирует возникновение миопии, так как под воздействием яркого дневного света сетчатка глаза вырабатывает дофамин, а его нехватка и вызывает удлинение глазного яблока. Врачи посчитали, что для сохранения хорошего зрения человеку необходимо минимум три часа в день проводить при освещении в 10 тыс. люксов (яркость солнечного света), при этом самое мощное освещение, достижимое внутри помещения, обычно не превышает 5 тыс. люксов.