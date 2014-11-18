Врачи Западного Казахстана незаконно помещали людей в психбольницу
Прокуратура ЗКО выявила правонарушения, совершенные должностными лицами наркологических организаций области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.
Установлено, что директором ГККП "Областной наркологический диспансер" В.Н. Курохтиным не
приняты меры по снятию с диспансерного наркологического учета 29
пациентов, при наличии предусмотренных законом оснований, пишет
uralsk.info со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Директором ГККП "Областное наркологическое специализированное
лечебно-профилактическое учреждение" Е. М. Шумбаловым на принудительное
лечение лица помещались при отсутствии решений судов о направлении их в
наркологические организации для принудительного лечения, что
противоречит требованиям закона.
В частности, на протяжении 2012–2014
годов на принудительное лечение незаконно помещены 28 лиц.
За совершение правонарушений, создающих условия для коррупции, Шумбалову
и Курохтину объявлено "предупреждение о неполном служебном
соответствии".