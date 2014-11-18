Общество
Врачи Западного Казахстана незаконно помещали людей в психбольницу
Прокуратура ЗКО выявила правонарушения, совершенные должностными лицами наркологических организаций области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

Установлено, что директором ГККП "Областной наркологический диспансер" В.Н. Курохтиным не приняты меры по снятию с диспансерного наркологического учета 29 пациентов, при наличии предусмотренных законом оснований, пишет uralsk.info со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Директором ГККП "Областное наркологическое специализированное лечебно-профилактическое учреждение" Е. М. Шумбаловым на принудительное лечение лица помещались при отсутствии решений судов о направлении их в наркологические организации для принудительного лечения, что противоречит требованиям закона.

В частности, на протяжении 2012–2014 годов на принудительное лечение незаконно помещены 28 лиц. За совершение правонарушений, создающих условия для коррупции, Шумбалову и Курохтину объявлено "предупреждение о неполном служебном соответствии". 

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Казахский поэт в тюрьме
Кто везет, на том и едут
Браво, Бибисара!
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Прыжок с моста
Хип-хоп и не только
Задачи отечественной фармацевтики
На борцовском ковре под звуки домбры
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Курил в промышленном масштабе
Тюремный жетон
Имена в истории страны
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество
Более 36 тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Жамбылской…
Правительство , Общество
Преподавателям каких вузов повысили зарплату в Казахстане –…
Транспорт , Общество
Кто еще сможет бесплатно ездить на автобусах в Костанае. Сп…
Общество
Как защитить жилье от краж, рассказали в МВД

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]