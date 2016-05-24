​Вратарь «Кайрата» – лучший в мире

фото Юрия БЕККЕРА

Сегодня многие ведущие команды, так и не справившись на игровой площадке с «проблемой Игиты», сами пытаются наладить атакующие действия «пять на четыре», предложенные миру казахстанским стражем ворот и его тренером Рикардо Камара Собралом (Какау). Весьма значительные успехи и клубной команды из Алматы, и национальной сборной РК напрямую связаны с этим ноу-хау, и теперь вперед пробуют идти не только экстраголкиперы, но и вратари школьных, студенческих команд. Игита стал кумиром юных спортсменов во многих странах мира.

На вершине рейтинга, определяемого авторитетным специализированным порталом Futsalplanet.com, мы ждали Игиту еще в прошлом году, но, похоже, любовь к нашему игроку пришла к миллионам поклонников футзала раньше, чем к специалистам, журналистам и экспертам, принимающим участие во всемирном голосовании. В прошлом году мы от них объективной оценки так и не дождались: ни в случае с самим Игитой, ни по поводу лидерства тренера Какау, ни в номинации «Лучший клуб мира»... Зато теперь у нас призов – как в популярной песне о розах.

174 респондента нынче участвовали в опросе Futsalplanet.com. В номинации «Лучший вратарь мира» Игита был на голову выше остальных претендентов на этот титул, набрав 528 голосов. Далее названы Пако Седано («Барселона», Испания, 439), Стефано Маммарелла («Аква & Капоне», Италия, 400) и все остальные номинанты.

– Я очень благодарен футзальному клубу «Кайрат» за то, что он помог мне стать лучшим вратарем мира, – сказал взволнованный этим известием спортсмен. – «Кайрат» – настоящее чудо в моей жизни! Он дал мне все, что сейчас у меня есть. Сейчас мои мысли связаны только с этим клубом и сборной Казахстана, мое будущее – тоже. Я счастлив здесь!

Какау в этом опросе стал вторым и среди наставников сборных, и среди тренеров клубных команд, уступив пальму первенства испанскому коллеге Хосе Венансио Лопесу. Сборная Казахстана за 2015 год получила третий приз после филигранных испанцев и бразильцев, а в номинации «Лучший клуб мира» «Кайрат» – на второй позиции после испанского «Интера». Вот такой «букет алых роз»!

Тем временем стали известны результаты жеребьевки чемпионата мира по футзалу, который пройдет с 10 сентября по 2 октября в Колумбии. Сборная Казахстана попала в предварительную группу Е, где встретится с командами Аргентины, Коста-Рики и Соломоновых островов.