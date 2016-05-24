​Вратарь «Кайрата» – лучший в мире

Свежий выпуск
468
Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия БЕККЕРА

Сегодня многие ведущие команды, так и не справившись на игровой площадке с «проблемой Игиты», сами пытаются наладить атакующие действия «пять на четыре», предложенные миру казахстанским стражем ворот и его тренером Рикардо Камара Собралом (Какау). Весьма значительные успехи и клубной команды из Алматы, и национальной сборной РК напрямую связаны с этим ноу-хау, и теперь вперед пробуют идти не только экстраголкиперы, но и вратари школьных, студенческих команд. Игита стал кумиром юных спортсменов во многих странах мира.

На вершине рейтинга, определяемого авторитетным специализированным порталом Futsalplanet.com, мы ждали Игиту еще в прошлом году, но, похоже, любовь к нашему игроку пришла к миллионам поклонников футзала раньше, чем к специалистам, журналистам и экспертам, принимающим участие во всемирном голосовании. В прошлом году мы от них объективной оценки так и не дождались: ни в случае с самим Игитой, ни по поводу лидерства тренера Какау, ни в номинации «Лучший клуб мира»... Зато теперь у нас призов – как в популярной песне о розах.

174 респондента нынче участвовали в опросе Futsalplanet.com. В номинации «Лучший вратарь мира» Игита был на голову выше остальных претендентов на этот титул, набрав 528 голосов. Далее названы Пако Седано («Барселона», Испания, 439), Стефано Маммарелла («Аква & Капоне», Италия, 400) и все остальные номинанты.

– Я очень благодарен футзальному клубу «Кайрат» за то, что он помог мне стать лучшим вратарем мира, – сказал взволнованный этим известием спортсмен. – «Кайрат» – настоящее чудо в моей жизни! Он дал мне все, что сейчас у меня есть. Сейчас мои мысли связаны только с этим клубом и сборной Казахстана, мое будущее – тоже. Я счастлив здесь!

Какау в этом опросе стал вторым и среди наставников сборных, и среди тренеров клубных команд, уступив пальму первенства испанскому коллеге Хосе Венансио Лопесу. Сборная Казахстана за 2015 год получила третий приз после филигранных испанцев и бразильцев, а в номинации «Лучший клуб мира» «Кайрат» – на второй позиции после испанского «Интера». Вот такой «букет алых роз»!

Тем временем стали известны результаты жеребьевки чемпионата мира по футзалу, который пройдет с 10 сентября по 2 октября в Колумбии. Сборная Казахстана попала в предварительную группу Е, где встретится с командами Аргентины, Коста-Рики и Соломоновых островов.

Популярное

Все
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной
В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
Коммунальные беды «Энергетика»
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
20 семей в Жангалинском и Акжаикском районах получили заветные ключи
Победителей турнира памяти Дениса Тена наградили в Астане
В мире любовных интриг и страстей
В Алматы стартует теннисный турнир серии ATP 250
Кряква, лысуха и серый гусь
Примы и премьеры балета заговорили на сцене
Захлопнуть окна Овертона
Сердце, тебе не хочется покоя?
С учетом потенциала в реальном секторе
Центры знаний и досуга
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Труба пока не готова
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и …
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
Под угрозой срыва
Успеть до следующего паводка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]