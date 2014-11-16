Вратарь "Реала" подарил возлюбленной виллу за 2,5 миллиона евро

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс на Рождество подарил своей возлюбленной, телеведущей Саре Карбонеро, виллу в
Посуэло-де-Аларконе – одном из столичных пригородов. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
В новом доме – 5 спален, 6 ванных комнат, 2 гостиные, 2
кухни и огромный сад. До Касильяса и Карбонеро вилла уже принадлежала
другой звездной паре – архитектору Альберто Мартину и телеведущей Лидии
Бош.
После расставания деятели культуры и искусства решили продать
шикарное жилище за €2 млн 600 тыс., но впоследствии для
голкипера "Реала" была сделана скидка в 100 тыс.
Как сообщает источник, Касильяс не хотел менять свое нынешнее жилище,
но на переезде настояла его вторая половина. С момента начала романа
футболист уже в 3-й раз сменил жилье.
Сара Карбонеро получила мировую известность после того, как Касильяс
поцеловал ее в прямом эфире во время интервью для одного из испанских
телеканалов сразу после победы "красной фурии" на мундиале-2010 в ЮАР.