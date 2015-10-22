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Времен связующая нить
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Этноисторический комплекс «Қазына» разместился на площади 76,4 га. Он включает целый ряд объектов – монумент «550-летие Казахского ханства», композицию «Ұлы Жібек жолы», парк «Назидания мудрых», прогулка по которому позволит ознакомиться с изречениями ученых и мудрецов. По задумке создателей горожане и гости Шымкента смогут под открытым небом среди клумб, водопадов и фонтанов изучать историю края и страны.
– Елбасы, Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил, что первыми современными урбанистическими центрами Казахстана станут крупнейшие города – Астана и Алматы, далее – Шымкент, – подчеркнул Аскар Мырзахметов, первый замес­титель Председателя «Нур Отан», выступая на церемонии открытия этноисторического комп­лекса. – Шымкент стремительно развивается, постепенно становясь центром притяжения инвестиций и населения, развития науки и экономики. «Қазына» – это связующая нить истории, свидетельствующая об интенсивном развитии независимого Казахстана. Этот комплекс внесет свой вклад в реализацию поручения Елбасы о трансформации Шымкента в третий мегаполис страны.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, депутат Мажилиса Парламента Шалатай Мырзахметов поздравили горожан с открытием этнокультурного исторического комплекса, отметив, что его смыс­ловая нагрузка созвучна идеям Елбасы о построении Мәңгілік Ел, продвижению образа Великой степи и имеет особое значение в возвеличивании духовных ценнос­тей народа Казахстана.
Достопримечательностью этноисторического комплекса стало монументальное сооружение, посвященное 550-летию Казахского ханства. Монумент высотой 15 метров представляет собой две сплетенные арки с казахским национальным орнаментом. На краях пирамиды выгравирована барельефная композиция Казахского ханства и слова Президента страны: «550-летие Казахского ханства – это возвеличивание национальной истории и достойная оценка сегодняшних славных высот».
Вдоль пешеходной аллеи этнопарка расположены 27 макетов историко-архитектурных памятников региона, каждый из которых – символ того или иного исторического события. В центре парка «Назидания мудрых» находится фонтан диаметром 21 м, вокруг которого расположены ротонды. Все это великолепие открывается взору тех, кто въезжает в Шымкент со стороны Алматы и вряд ли сможет удержаться от желания остановиться и полюбоваться красотой этого места. А может быть, и отдохнуть в зоне отдыха, которая стилизована под этноаул, знакомящий с бытом и обычаями казахов. Благоустроенное побережье «Жайлаукөл» занимает площадь в 15 га и уже стало излюбленным местом отдыха горожан.
Зона отдыха «Жайлаукөл», памятник Байдибек-би, площадь «Наурыз», областной историко-краеведческий музей, центр обычаев и обрядов, расположенные по соседству с этноисторическим комплексом «Казына», образуют единый архитектурный ансамбль и служат украшением Шымкента.

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