«Времен связующая нить…»

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Раушан Нуртаза

Премьера оперы-балета «Қалқаман – Мамыр» известного казахстанского композитора Балнур Кыдырбек, состоявшаяся в театре Astana Opera, стала знаковым событием для отечественной культуры.

Веками в кочевом обществе складывалось свое ощущение времени и истории. Время для наших предков было цикличным. Словно кочевье, оно двигалось строго по спирали, по определенному маршруту. Повторяемость событий – войны, перемирие, поражения, победы, бедствия, годы благоденствия – осознавались народом как глобальные цикличные процессы на всей Земле. Все эпическое наследие казахского народа передает пульс времени.

Сегодня мы наблюдаем череду мировых событий, которые вызывают яркие аналогии с историей ХХ века. В современной казах­стан­ской культуре мы отмечаем тенденцию нового прочтения старых смыслов. В науке, культуре и искусстве многие темы, которые долгое время оставались под запретом, раскрываются с новых ракурсов. В отечественной литературе, документальном и игровом кино, на сценах театров, в живописи, музыке по-новому высвечиваются исторические события первой трети прошлого века – коллективизация, голод, репрессии…

Через творчество можно переосмыслить, прожить, трансформировать историю, обернувшую­ся трагедией для казахского народа. Опера-балет «Қалқаман – Мамыр» Балнур Кыдырбек лежит в русле этих тенденций, отражает пульс времени, пульс настоящего.

Автор еще в 80-х годах ХХ века была вдохновлена судьбой и нас­ледием известного поэта, писателя, композитора, мыслителя, общественного деятеля Шакарима Кудайбердыулы, расстрелянного без суда и следствия в 1931 году. Выдающегося сына казахского народа реабилитировали только в 1958-м, его тело пролежало в заброшенном колодце до 1961 года, а имя и творчество были под строжайшим запретом.

Сказание «Қалқаман – Мамыр» бытовало в народе в устной форме и впервые было записано в жанре поэмы с большой долей авторской трактовки Шакаримом Кудайбердыулы. Трагичес­кая история любви двух молодых людей, погибших от рук сородичей, темы предательства, слепоты народа, долга и чести во многом соприкасаются с судьбой самого поэта. Молодой композитор Балнур Кыдырбек зажглась идеей написания сценического полотна, ее поддержали видные творческие деятели: Каукен Кенжетаев стал автором либретто, Булат Аюханов помог построить драматургию всего спектакля. По совету мэтра балетного искусства за основу был взят новый для казахского музыкального театра жанр – опера-балет.

По словам автора «Қалқаман – Мамыр», процесс работы над партитурой оказался увлекательным и плодотворным. Через полгода было создано уникальное сценическое полотно. Но опять вмешалось время. Стране Советов суждено было развалиться, и Казахстан обрел долгожданную независимость.

Как известно, у каждого художественного произведения своя судьба, которая не зависит от его автора. Так было и в случае с оперой-балетом «Қалқаман – Мамыр». По прошествии десятилетия с момента премьеры в Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеитовой новое сценическое воплощение произведения состоялось на сцене ведущего театра страны – Astana Opera, когда Балнур Кыдырбек стала зрелым композитором, признанным в Казахстане и далеко за его пределами, обладателем Государственной премии, видным общественным деятелем.

Театральное искусство – сложный многовекторный организм, который объединяет разные виды творчества. Постановка музыкально-хореографических произведений – это всегда напряженная коллективная творческая работа со своими законами и традициями. Основная нагрузка претворения замысла композитора в постановочной части падает на режиссера и руководителей музыкальных коллективов.

Режиссером-постановщиком оперы-балета Балнур Кыдырбек выступил народный артист России, лауреат Государственной премии РК Юрий Александров. Отметим, что при его непосредственном участии репертуар театров Казахстана постоянно пополняется мировыми и национальными оперными шедеврами.

«Қалқаман – Мамыр» совмещает в себе оперу и балет, и у каждого вида сценического искусства свои законы развития. Постановочной команде и исполнителям пришлось решать непростые задачи. Так, артисты балета по-новому осваивали пространство сцены, танцуя на покатом подиуме, и одновременно здесь происходило коллективное действо с хором и солистами.

В связи с этим хотелось бы отметить работу хореографа-пос­тановщика спектакля Надежды Калининой. Тандем мастеров позволил оригинально воплотить на сцене образы главных героев: вокальные партии красавицы Мамыр и ее возлюбленного Калкамана сопровождала пара артистов балета. Чувства главных героев, чистые души влюбленных раскрываются как словом и голосом, так и пластикой тела.

В опере-балете два акта. Драматургия спектакля подчинена строгой логике: сольные и дуэтные сцены Мамыр и Калкамана, Анет бабы в первом акте сменяются масштабными коллективными сценами хора, соло Олжая – арией и плачем Кокеная, отца Мамыр.

В процессе постановки было подготовлено несколько составов солистов, которых, несмотря на достаточно молодой возраст, отличает высокий уровень вокального мастерства. В премьерных спектаклях партии Калкамана исполнили Саян Исин и Артур Габдиев, Мамыр – Асем Сембина и Жаннат Бактай, Кокеная – Евгений Чайников и Шынгыс Расыл­хан, Анет баба – Расул Жармагамбетов и Алтынбек Абильда, Олжай – Талгат Аллабиринов и Ерулан Камел. Руководитель оперной группы – заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

Трудно переоценить роль симфонического оркестра театра Astana Opera. Дирижером-постановщиком оперы-балета стал заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин. Балнур Кыдырбек – композитор, прекрасно владеющий современным оркестровым письмом, исполнение ее сочинений требует от музыкантов тщательной репетиционной работы и опыта. Симфонический оркестр блестяще справился с поставленными задачами. Неж­ная мелодия-лейтмотив Мамыр, плач-жоқтау отца Кокеная, массовые коллективные хоровые и балетные сцены были блестяще исполнены оркестром.

Безусловным украшением и активным действующим персонажем в «Қалқаман – Мамыр» является хор под управлением главного хормейстера, заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. Обилие хоровых сцен, олицетворяющих народ, обозначает хор как важнейшего героя в этой драме.

Сегодня современные постановки немыслимы без зрелищных цифровых технологий. Какой бы красивой ни была идея авторов оперы или балета, в нынешних реалиях она не воспринимается зрителем без LED-экранов и 3D-технологий. В «Қалқаман – Мамыр» передачу смыслов и философии произведения через визуальное восприятие взяли на себя художники по костюмам, свету и видеопроекциям.

Каждая деталь на сцене несет свою символическую нагрузку. Видеопроекции и световые решения художников Павла Суворова и Карима Рамаша четко следовали атмосфере, настроению, царящим на сцене. Так, высохшая потрескавшаяся земля, красная луна, кровавые ручейки подготавливали зрителя к драматической развязке; изобилие света, цветов и ярких красок олицетворяли соединение душ Калкамана и Мамыр в ином мире.

Костюмы спектакля, безусловно, могут быть объектом отдельного изучения как с точки зрения эстетики, так и в технологичес­ком плане. Костюмы главных героев выполнены по всем канонам казахского традиционного прикладного искусства (цвет, форма, фактура). Также художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов удачно поработали с хором.

Например, обращают на себя внимание маски-очки у каждого участника хора, вызывающие аналогии со слепой толпой, непос­тоянной субстанцией, которая быстро меняет свои ориентиры. Неуправляемая масса народа, облаченная в тяжелые неудобные серые одежды одновременно и декорация, и живой участник происходящего на сцене. А финал спектакля, когда все вокруг наполняется весенним светом и солнцем, сопровождается у всего хора быстрой сменой серой одеж­ды на светлую.

Многозначным символом оперы-балета «Қалқаман – Мамыр» предстает камень – молчаливый участник всех событий. Декорации в виде балбалов символизируют мудрость и почитание предков; нависающие и двигаю­щиеся над сценой каменные глыбы передают тяжесть всего происходящего; камнями забивают хрупкую Мамыр. Все элементы постановки призваны побудить зрителей задуматься над вечными вопросами добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, любви и ненависти…

Премьеру оперы-балета «Қалқаман – Мамыр» Балнур Кыдырбек следует признать особым событием для казахстанской культуры: мы стали свидетелями рождения нового национального театрального шедевра. Произведение, бесспорно, имеет все предпосылки занять достойное место в мировой музыкальной культуре современности.

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