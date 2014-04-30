ГФ «Дегдар» четвертый год осуществляет беспрецедентный проект, призванный отдать дань памяти и благодарности тем, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу. За это время во всех крупных городах страны прошел 21 благотворительный концерт, их посетили 16 тыс. зрителей, и в первых рядах, конечно, ветераны войны и труда. Участниками выступ­лений были лучшие молодые мастера искусств, которые на манер фронтовых бригад объезжали регионы накануне Дня Победы.

Концерт в столице был завершающим, подводящим итоги поездок 2014 года и стал ярким событием. Открывался и завершался он красочным театрализованным номером с участием бая­нистов, танцоров, певцов и смешанного хора театра. А песня звучала одна из самых щемящих – «Майский вальс». Солировал заслуженный деятель РК Андрей Трегубенко в сопровождении симфонического оркестра под управлением Абзала Мухитдинова и хора театра, а в роли баяниста выступил любимец публики Анатолий Ефременко.

По замыслу сценаристов и режиссеров названия песен о войне не объявляли, и в этом есть неоспоримый резон: самые лучшие из них давно считаются народными (вспомните выражение Чайковского: «Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее аранжируем»), их слова все знают, поэтому публика дружно подпевала.

Классическая музыка тоже присутствовала в программе, ведь в составе фронтовых концертных бригад выезжали в район боев и скрипачи, и пианисты, и другие инструменталисты. Так, на экране появились кадры с участием великого Эмиля Гилельса, играющего Этюд-картину С. Рахманинова на рояле, поставленном на кузов грузовика, а в небе в тот момент пролетают бомбардировщики…

Среди выступавших на вечере замечательных артистов был и Меир Байнеш, внук панфиловца, Героя Советского Союза, получившего это высокое звание посмертно.

Интересные номера концерта не хотелось бы принижать простым перечислением. Особенно хороши были финальные песни, хотя и написаны они много позже Победы: это всенародно любимые «Смуг­лянка», «Черноглазая казачка», «Пора в путь-дорогу», «Ты ждешь, Лизавета» (ее помнят по словам «эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы»).

А уж финал обернулся настоящим ликованием: песни о войне пианист Тимур Урманчеев чередовал то с танго великого Оскара Строка, то с Andante spianato и «Большим блестящим полонезом» Шопена…

В завершение концерта прозвучало знаковое сочинение «Атамекен» Ескендира Хасангалиева, и программа обрела свою строгую чеканную форму. Особенности вечера его гости отметили долгими и искренними аплодисментами.

Бектур КАДЫРОВ