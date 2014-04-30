Времен связующая нить

Культура
753

ГФ «Дегдар» четвертый год осуществляет беспрецедентный проект, призванный отдать дань памяти и благодарности тем, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу. За это время во всех крупных городах страны прошел 21 благотворительный концерт, их посетили 16 тыс. зрителей, и в первых рядах, конечно, ветераны войны и труда. Участниками выступ­лений были лучшие молодые мастера искусств, которые на манер фронтовых бригад объезжали регионы накануне Дня Победы.

Концерт в столице был завершающим, подводящим итоги поездок 2014 года и стал ярким событием. Открывался и завершался он красочным театрализованным номером с участием бая­нистов, танцоров, певцов и смешанного хора театра. А песня звучала одна из самых щемящих – «Майский вальс». Солировал заслуженный деятель РК Андрей Трегубенко в сопровождении симфонического оркестра под управлением Абзала Мухитдинова и хора театра, а в роли баяниста выступил любимец публики Анатолий Ефременко.

По замыслу сценаристов и режиссеров названия песен о войне не объявляли, и в этом есть неоспоримый резон: самые лучшие из них давно считаются народными (вспомните выражение Чайковского: «Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее аранжируем»), их слова все знают, поэтому публика дружно подпевала. 

Классическая музыка тоже присутствовала в программе, ведь в составе фронтовых концертных бригад выезжали в район боев и скрипачи, и пианисты, и другие инструменталисты. Так, на экране появились кадры с участием великого Эмиля Гилельса, играющего Этюд-картину С. Рахманинова на рояле, поставленном на кузов грузовика, а в небе в тот момент пролетают бомбардировщики…

Среди выступавших на вечере замечательных артистов был и Меир Байнеш, внук панфиловца, Героя Советского Союза, получившего это высокое звание посмертно. 

Интересные номера концерта не хотелось бы принижать простым перечислением. Особенно хороши были финальные песни, хотя и написаны они много позже Победы: это всенародно любимые «Смуг­лянка», «Черноглазая казачка», «Пора в путь-дорогу», «Ты ждешь, Лизавета» (ее помнят по словам «эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы»).

А уж финал обернулся настоящим ликованием: песни о войне пианист Тимур Урманчеев чередовал то с танго великого Оскара Строка, то с Andante spianato и «Большим блестящим полонезом» Шопена…

В завершение концерта прозвучало знаковое сочинение «Атамекен» Ескендира Хасангалиева, и программа обрела свою строгую чеканную форму. Особенности вечера его гости отметили долгими и искренними аплодисментами. 

Бектур КАДЫРОВ

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Модерн и классика
На земле предков
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Выбирай дело по душе
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Сеянцы поставил спонсор
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Изменились школьные меню
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Особенная детская площадка
Территория поддержки и надежды
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
С заботой о родном крае
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

В Узбекистане запретили приглашать более 200 гостей на свад…
Казахстанские пенсионерки выйдут на европейские подиумы
В российском архиве найден редкий народный кюй
На земле предков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]