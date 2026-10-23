Времена года

В этом и правда особая прелесть – видеть, как сменяются сезоны, иметь возможность у себя дома млеть под жарким солнцем и вдыхать морозный зимний воздух, наблюдать распускание почек на деревьях и шуршать листвой под ногами.

Жить в одном климате наверняка очень скучно. Только представьте, круглый год у вас лето. Ни свежего воздуха, ни осадков. Никакого разнообразия. Плюсы, конечно, есть. Теплую одежду, например, покупать не нужно. Но даже мне, обожающей тепло и солнце, подобный расклад не кажется таким уж радужным.

Или наоборот – все время холод. Кстати, о таком «удовольствии» знаю не понаслышке: мое детство прошло на Крайнем Севере. То, что по календарю там считается летом, язык не повернется так назвать. А остальные девять месяцев – зима, когда ты не видишь солнца, не можешь спокойно гулять по улице и лишь мечтаешь о Большой Земле, где на 1 сентября и на последний звонок можно пойти в туфельках, а не в шапке и теплых сапогах.

Кто-то постоянно ворчит на переменчивую погоду в Астане. Ну не знаю... Как посмотришь на все эти природные катаклизмы в разных частях мира, сразу начинаешь ценить наш хоть и резко континентальный, но по большому счету безопасный климат. Нам не грозят сели, землетрясения. Разве что сильная жара бывает летом или снег порой выпадает выше нормы. Но это, согласитесь, легко пережить.

Зато какая чудесная нынче осень! Какие краски, запахи, вкусы! С наших городских пейзажей картины писать можно. Красные гроздья рябины на фоне желтеющей листвы, усыпанные разноцветьем дорожки в парках, умопомрачительные закаты после освежающего дождя. Видеть красоту вокруг, быть в гармонии с природой – вот что действительно дает силы в этом бушующем мире.

«Как же я хочу жить у моря», – стонет подруга, натягивая теплые шапку и шарф в середине октября. Когда-то и у меня была такая мечта: бегать с первыми лучами солнца по берегу моря, дышать соленым воздухом в любое время года, плавать в свое удовольствие... Однако со временем я стала понимать, что на море хорошо лишь отдыхать. Быстрое старение кожи, влажность и плесень в квартирах, штормы и наводнения... Уж лучше в наших привычных казахских степях.

Всякая погода благодать. Наверное, потому, что дело все-таки не в температуре за окном, а в нашем умении принимать то, что есть. Не ворчать на первый снег, не ругать ноябрь за серость, не ждать апреля уже в феврале. А просто проживать каждый сезон со всеми его маленькими радостями и неудобствами.

Зимой – горячий чай и теплый плед, скрип снега под ногами и ощущение, что город на несколько часов становится тише. Весной – почти физическое счастье от первых зеленых листочков и солнца. Летом – длинные вечера и возможность почти моментально выйти из дома. А осенью природа словно напоминает: прежде чем что-то отпустить, можно еще немного покрасоваться.

Наверное, в этом и есть мудрость смены времен года. За каждым состоя­нием обязательно приходит другое. И, может, нам самим иногда стоит относиться к собственной жизни так же. Не требовать от нее вечного лета. Не считать плохими те периоды, когда холодно, темно и хочется переждать, потому что именно после них особенно остро чувствуешь радость тепла.