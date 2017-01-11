​Временная регистрация: взгляд омбудсмена

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Ольга Файнштейн

Так считают в учреждении уполномоченного по правам человека в РК. Свою позицию о ситуации, связанной с введением временной регистрации граждан по месту их пребывания, этот правозащитный институт высказал в распространенном вчера заявлении.

В нем, в частности, отмечается, что статья 21 Конституции РК гарантирует каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, право свободного передвижения и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах также предоставляет каж­дому, кто законно находится на территории какого-либо государства, аналогичные свободы. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 данной статьи, оговаривается, что «упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимым для охраны государственной безопас­ности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других...» То есть в целом принятые меры по введению дополнительной временной регистрации по месту пребывания граж­дан не противоречат вышеприведенным положениям международного и национального права.

Учреждение омбудсмена приводит также мнение экспертов, которые считают, что от 20 до 50% населения в городах не включены в официальную статистику. Подобное положение дел, помимо правоохранительного аспекта, существенно ограничивает доступ граж­дан к социальным благам, в первую очередь в сфере здравоохранения и образования.

Кроме того, собственники жилых помещений, сдающие их в аренду, зачастую не регистрируют своих жильцов (съемщиков), что позволяет им уклоняться от уплаты налогов и тем самым нарушать действующее законодательство. «В связи с этим введенные государством меры имеют обоснованный характер, так как решают проблему так называемой «скрытой миграции» и пресекают действия получателей незаконной выгоды», – говорится в заявлении.

Наблюдаемая в настоя­щее время негативная реакция, считают в учреждении уполномоченного по правам человека, во многом связана с отсутствием диалога при принятии столь чувствительных мер. Прак­тика свидетельствует о сущест­венных расхож­дениях планируемых действий с реальностью, отмечается в заявлении. Так, сотрудниками Нацио­нального центра по правам человека было установлено наличие больших очередей в ­ЦОНах Астаны. Из СМИ и социальных сетей также поступает противоречивая информация о длительных ожиданиях оформления регистрации в ЦОНах Алматы и других городов Казахстана. Сотрудники ЦОНов зат­рудняются с ответом на многие вопросы граждан, так как не владеют дос­таточной информацией, связанной с процедурой оформления временной регистрации.

«Очевидно, что вопросы, связанные с реализацией нового закона, требуют совершенствования деятельности уполномоченных органов», – говорится в заявлении. Не подвергая сомнению профессионализм долж­ностных лиц местных исполнительных органов власти, учреждение уполномоченного по правам человека в РК считает необходимым обеспечить должный уровень информированности причастных сотрудников, в том числе полиции, в вопросах осуществления контроля временной регистрации граждан и соб­людения установленных законом прав и свобод человека. Необходимо также строго регламентировать их деятельность посредством специальных инструкций. Особое внимание правозащитники советуют уделить разъяснительной работе в отдаленных регионах страны.

Кроме того, по мнению учреждения омбудсмена, Правительство в установленном порядке может рассмотреть вопрос о введении определенного переходного периода, который позволил бы гражданам постепенно адаптироваться к ново­введениям.

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